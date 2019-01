Sex miljoner sms, 138 nyfödda barn, 37 skilsmässor och 32 bränder - det händer i Finland på ett dygn

Statistik från 2017 visar hur våra liv ser ut per dygn i medeltal. Hur många gånger rycker exempelvis brandkåren ut per dygn i Finland? Hur många gifter sig? Och åt vi mer eller mindre kött per dygn år 2017 än vi gjorde år 2010?

Statistik skall tas med en nypa salt, men om man räknar ut hur det genomsnittliga finländska livet ser ut i medeltal per dygn under ett visst år, får vi en del intressanta fakta.

De siffror som presenteras här är från år 2017 och framtagna av Statistikcentralen, den sammanfattande statistiken från 2018 utkommer senare i år.

År 2017 föddes exempelvis 138 barn per dygn, 70 pojkar och 68 flickor. År 2010 var motsvarande antal födda per dygn 167 barn.

Om vi då ser till antalet döda kan man konstatera att det år 2017 dog fler personer per dygn än vad som föddes.

147 personer lämnade nämligen jordelivet per dygn år 2017, medan det år 2010 föddes fler per dygn än vad som dog.

Det totala antalet finländare var ändå större år 2017 än 2010.

Fler sa ja än nej

På ett genomsnittlig dygn i Finland under året 2017 ingicks 73 äktenskap, medan 37 skilsmässor trädde i kraft.

Totalt ingicks det 26 542 äktenskap i Finland år 2017, medan 13 485 slutade i skilsmässa.

Trettiotre utländska medborgare fick finländskt medborgarskap varje dag i Finland år 2017, medan motsvarande siffra år 2010 var tolv personer.

Annat som hände på ett genomsnittligt dygn i Finland: 2491 flyttar registrerades varav 1569 inom den egna kommunen.

Nästan hundra bostäder blev klara varje dygn år 2017.

Sex företag försattes dagligen i konkurs år 2017, vilket är en liten minskning från år 2010 då motsvarande siffra var åtta till antalet.

Vi skickade sex miljoner textmeddelanden per dygn år 2017. Motsvarande andel textmeddelanden år 2010 var elva miljoner, en avsevärd minskning per dygn på sju år alltså.

Tjugosex aborter och tolv steriliseringar gjordes i genomsnitt per dygn år 2017.

Brott och hälsa

Om vi tittar på de mer tråkiga siffrorna kan konstateras att det i genomsnitt begicks 1070 brott per dygn år 2017 som registrerades av polisen, tullen och gränsbevakningen.

Som exempel kan nämnas 48 rattfyllerier, 76 drogrelaterade brott, 92 misshandelsfall, tre våldtäkter och tre fall av sexuellt utnyttjande av barn.

År 2010 var de drogrelaterade brotten 54 till antalet sett till per dygn, vilket betyder att de drogrelaterade brotten på dessa sju år ökat med över fyrtio procent.

Å andra sidan minskade rattfylleriet.

Trettiotvå bränder där brandkåren ryckte ut registrerades per dygn år 2017.

Polisen, tullen och gränsbevakningen har bråda dygn. År 2017 registrerades dryga tusen brott per dygn. En polisbil har stannat på en snöig gata. Bild: Linus Hoffman / Yle

Om vi tittar på hur mycket kött vi finländare äter i medeltal på ett dygn uträknat på året 2017, blir det 221 gram per invånare. Det är en ökning från 2010, då motsvarande mängd var 206 gram.

Å andra sidan åt vi lite mera färska grönsaker per dygn år 2017 än vad vi gjorde år 2010, medan sockermängden är så gott som oförändrad, dryga 80 gram per dygn.

Vi åt dessutom mera frukt år 2017 per invånare och dygn än 2010, medan mängden mjölkprodukter hade minskat.

Tolv procent av kvinnorna och femton procent av männen i åldern 20–64 år rökte dagligen år 2017.

Sammanfattningen på det genomsnittliga finländska dygnet år 2018 står på tur och det ser vi som sagt senare i år.

Den som redan vill bekanta sig med statistiken från det året kan kolla igenom den statistiska årsboken för Finland 2018.