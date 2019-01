Cold Case låter lyssnaren lösa fallet

Cold Case är gruppen från Pargas som framför en svängig countryrock med vacker stämsång. Nu är tiden mogen att erövra Vegatoppen med låten So others can live.

- Fem av oss i gruppen har spelat tillsammans i dansbandet Folkbandet sedan 90-talet. Sommaren 2013 uppstod ett behov av en musikgrupp till en tillställning. Jag samlade ihop ett gäng musiker och vi fick riktigt bra respons. Det var där som gruppen bildades, berättar Folke Pahlman.

- Namnet Cold Case lät bra och det olösta fallet får lyssnaren lösa genom att lyssna på oss, säger Pahlman.

Vilka är Cold Case? Cold Case är från Pargas

Gruppen består av Majsan Arvidsson, Cessi Almér, Rebecka Pahlman, Mats Ridberg, Kaj Kuhlberg, Jerker Kivekäs och Folke Pahlman

Låten So Others Can Live finns även som en musikvideo

Cold Case planerar att släppa ut en skiva vid ett senare tillfälle

- Stämsång är något som är karaktäristiskt för vår grupp. Damerna är otroligt skickliga på att sjunga i fin harmoni och vi killar försöker spela med så gott vi kan. Vår musik är melodiös och är countryinfluerad utan att vara renodlad country. Responsen från publiken har hela tiden varit väldigt positiv.

- Nu tycker vi att det är dags att utöka vårt revir vad beträffar spelningar. För oss är det viktigt att marknadsföra oss nu på så många olika sätt som möjligt. Vegatoppen är en fin möjlighet för oss och det ska bli spännande att se vad lyssnarna tycker om vår musik, avslutar Pahlman.

Vill du rösta på Cold Case och låten So others can live så gör du det här.