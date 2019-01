Fredrik Furu ny etta på Vegatoppen - rösta här!

Året inleds med en ny artist på första plats. Fredrik Furu med Håll ut! är folkets favorit just nu. Hur kommer det att gå för veckans nya utmanare, Jepokryddona och Cold Case? Det är du som avgör Vegatoppen!

Fredrik Furu är ny etta på Vegatoppen med Håll ut!. Däremot säger vi farväl till både Tommys och The Wingren Brothers som inte fick tillräckligt många röster.

Vi fortsätter precis som tidigare med två nya utmanare som hoppas på en plats på den enda hitlistan med enbart finlandssvensk musik.

Jepokryddona utmanar med låten Jag är lycklig och Cold Case utmanar med So Others Can Live.

Här kan du läsa mera om Jepokryddona och Cold Case.

1. (ny) Fredrik Furu / Håll ut!: 21.3 %

2. (1) Philip Järvenpää / In The Real World: 20.4 %

3. (5) Bubbeli / Mååhe: 17 %

4. (2) Creative Library Group / Sunday Morning: 10.7 %

5. (4) Eddie Österåker / Som vatten: 10.2 %

6. (7) Ann-Katrine Burman / Nu och hela livet: 5.2 %

7. (ny) Markus Sjöberg / Let Me Fall: 5 %

8. (8) Peter Svanström / Out Of My Head: 4.7 %

----------------------------------------------

9. (6) Tommys / Våga vinna: 4.2 %

10. (3) The Wingren Brothers / If That Isn't Love: 1.3 %

Rösta på Vegatoppen vecka 2 här:

Fredrik Furu / Håll ut! Philip Järvenpää / In The Real World Bubbeli / Mååhe Creative Library Group / Sunday Morning Eddie Österåker / Som vatten Ann-Katrine Burman / Nu och hela livet Markus Sjöberg / Let Me Fall Peter Svanström / Out Of My Head Jepokryddona / Jag är lycklig Cold Case / So Others Can Live Skicka

Resultaten från Vegatoppen vecka 2 presenteras torsdag 17.1.2019 kl.18.03. Då får du höra hur det går för listans låtar och artister. Listan kan du också höra i Yle Vega måndagar kl. 21.03. Du kan också lyssna via Arenan under 30 dagars tid.

Vegatoppens nya utmanare presenteras i Yle Vega, torsdagar kl.17.30.

Vi vill gärna höra vad du tycker om låtarna. Kommentera i fältet under artikeln.

Röstningen avslutas natten mellan tisdag och onsdag.