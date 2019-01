Många fortfarande utan el på Åland - Naguelektriker hjälper till att röja upp efter stormen

Cirka 1000 kunder är fortfarande utan el på Åland efter stormen som drog över landet den 2 januari.

Elektriker Jonas Westerlund från Nagu i Åboland har tillsammans med några kolleger åkt över till Åland för att hjälpa till att röja upp efter stormen.

Även om det har gått en vecka sedan stormen slog till var det chockerande vyer som mötte killarna då de kom till Åland.

- Det ser ut som ett slagfält efter ett krig, det ligger träd överallt, staket har fallit ner och tak har blåst av. Jag har aldrig någonsin sett något liknande i verkligheten, bara på tv.

Jonas Westerlund. Jonas Westerlund. Bild: Jonas Westerlund.

Westerlund räknar med att jobba på Åland minst en vecka. Jobb finns det så det räcker och blir över.

- Det var vår första dag i går och vi jobbade från klockan 7.30-22.

Enligt Westerlund verkar ålänningarna inte stressa speciellt mycket över läget utan tar dagen som den kommer.

- De som har ström i huset hjälper andra som inte har. Folk springer över till bekanta och tvättar kläder. Men alla som har fått strömmen tillbaka är naturligtvis nöjda och glada, säger Westerlund.

Hur farligt är det att jobba när det ligger träd kors och tvärs över elkablar på marken?



- Klart det är farligt men det viktigaste är att man inte har bråttom.

Efterröjningsarbete på Åland efter stormen Aapeli. Bild: Jonas Westerlund.

När teamet kommer till ett nytt ställe försäkrar de sig först om att det inte är ström i den nedfallna kabeln. Efter att kabeln tagits bort börjar det svettiga jobbet med motorsågen för att få bort omkullfallna träd. Till sist hängs kabeln upp på nytt och fästs i huset.

- Men ofta har elstolparna gått av och då måste en grävmaskin tas till platsen för att lägga ner nya stolpar i marken. Det blir inte så mycket tid över till annat än till att jobba, äta, sova och så far vi iväg på nytt.

I dag torsdag ska Westerlund med kolleger jobba i Godby.

- Just nu är vi på lagret och samlar material som behövs under dagen. Det spelar ingen roll hur mycket man packar in i bilen, man får ändå inte allt med sig på en gång. Då är det bara att åka tillbaka och hämta mer grejer. Det finns hur mycket ställen som helst som behöver hjälp.