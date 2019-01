Den amerikanska statsapparaten har nu varit nedstängd rekordlänge - 800 000 statsanställda amerikaner är utan lön

USA:s statsapparat är fortfarande nedstängd och hundratusentals amerikaner tvingas därmed jobba gratis eller stanna hemma utan lön. Konflikten kretsar kring president Donald Trumps krav på finansiering för en mur längs södra USA.

Donald Trump kräver närmare sex miljarder dollar för att bygga muren mot Mexiko, men demokraterna i representanthuset vägrar. Budgetgrälet ledde till nedstängningen av statsapparaten den 22 december.

Allt det här betyder att närmare tio departement och ett flertal statliga myndigheter är helt och hållet eller delvis nedstängda. Det gäller också migrationsdomstolar, nationalparker och olika institutioner.

Stängd park i USA pga budgetgräl. Bild: EPA/JOHN G. MABANGLO

800 000 amerikaner är antingen permitterade eller jobbar gratis.

Demonstrationer och falska sjukanmälningar

Många amerikaner tvingas jobba utan lön. Det gäller dem som anses utföra samhällsviktiga jobb såsom övervakare och säkerhetsvakter på flygplatser och FBI-agenter.

Många statsanställda har tagit saken i egna händer – de demonstrerar och sjukanmäler sig från jobbet.

På torsdagen demonstrerade hundratals utanför Vita huset. "We want our pay!" var uttrycket som löd med plakat med texterna “Trump: End the Shutdown” och “Not a strike - we want to work.".

Mathew Crichton på Fredskåren var en av dem som demonstrerade.

– Det här [statsapparatens nedstängning] kan vara ännu en dag, flera veckor eller månader. Det är synd eftersom jag är redo att gå på jobb. Jag har möjlighet att arbeta, men kan inte, säger Crichton till nyhetsbyrån Reuters.

Paus på allting

Det är mycket som stått stilla i USA under de senaste tre veckorna. Under den här tiden har inga småföretagslån, jordbruksbidrag, miljötillstånd och alkoholförsäljningslicenser, och bara somliga exportlicenser, beviljats.

Mycket tyder på att det tar en tid innan man hittar en lösning på konflikten och det betyder att statsapparaten varit nedstängd rekordlänge. Statsapparaten har nu varit delvis nedstängd i 21 dagar, allt sedan 22 december.

Donald Trump har också sagt att det får ta hur länge det vill – han vill bestämt ha finansiering för muren.

Trump ger inte upp – det kan dröja länge innan de statsanställda får lön. Donald Trump intervjuas. Bild: imago/Xinhua/ All Over Press

Statsapparaten var nedstängd under en period på 21 dagar under president Bill Clintons presidentperiod år 1995 – den längsta nedstängningen före det här.

