Filmrecension: The Mule – coola Clintan och den vilsna manligheten

I en tid som gärna hyllar unga löften fortsätter veteranen Clint Eastwood att dra publik. The Mule är en perfekt film för såväl 88-åringen som för den åskådare som längtar efter en svunnen tid.

Redan det första mötet med Earl Stone (Clint Eastwood) säger det mesta om den man som står i berättelsens centrum.

Denne blomsterälskande pensionär som med sirliga händer handskas med de spröda liljestjälkar en hänförd prisjury just detta år väljer att belöna.

Hänförda är även de kvinnor över vilka han i förbifarten öser sin charm, en charm som går ton i ton med tinningarnas eleganta silverstänk.

Riktigt lika hänförd är inte dottern Iris (Alison Eastwood) vars bröllop han skippat till förmån för blomstertävlingen. Ett svek som ex-hustrun Mary (Dianne Wiest) snabbt förpassar till den rabatt av besvikelser hon haft anledning att odla genom åren.

Far och dotter. Även i verkligheten. Earls dotter Iris spelas av Clints dotter Alison Eastwood. Earl i samspråk med dottern Iris på verandan. Bild: Warner Bros

Föga anar Earl i segerstunden att hans liv tolv år senare kommer att befinna sig i fritt fall. Att han kommer att stå ensam utan hem, inkomst, framtid.

Än mindre anar han att han i det skedet kommer att inleda en ny karriär. En karriär inom en kartell som förutsätter att han fraktar något annat än blommor i sin rostiga gamla pickup.

Vågad genreblandning

Det är inte helt lätt att definiera The Mule som - hur osannolikt det än må verka - är baserad på verkliga händelser.

Till sin struktur är filmen något av en road movie med drag av thriller, men innehållsmässigt är den ett utpräglat drama.

En story om en man som först på ålderns höst kommer sig för att stirra de egna tillkortakommandena i vitögat. Och som i sista valetet inser att det finns ett behov av försoning.

Jag har inget att dölja! Vem skulle väl misstänka att en 88-åring kör kartellens ärenden? Earl visar innehållet i bakluckan för en polis. Bild: Warner Bros

Frågan är om vägen från moraliskt uppvaknande till förlåtelse faktiskt kan gå via droghandelns allra skitigaste sidovägar?

Den typ av vägar som stinker hot, hat och våld.

Den åldrade machomannen

Det är något oerhört fascinerande med Clint Eastwood och hans karriär. Oberoende av rådande trender har han i decennier fortsatt att spela samma typ av ultramaskulina män.

Representanter för en råbarkat cool manlighet som skjuter först och kysser sedan.

En image han etablerade i de Sergio Leone-klassiker som Yle Teema sänt den senaste tiden; For a Handfull of Dollars (1964), For A Few Dollars More (1965) och The Good, the Bad and the Ugly (1966).

Filmerna han valt att regissera är inte nödvändigtvis lika macho, men många är ändå samma andas barn. Påfallande ofta skildras en värld där mäns främsta uppgift är att agera - utan att ge efter för något större emotionellt ältande.

Statsmän, soldater, piloter, tuffa ensamvargar. Män med ett uppdrag.

Och visst är Earl Stone ett naturligt led i den kedjan. Trots blommorna och åldrandets skörhet.

Det må ha gått några år sedan Dirty Harry (1971) spände blicken i publiken, men när Earl ber kartellens proffsmördare hålla käften så förstår man att de gör det.

Eastwood har fortfarande den typen av auktoritet. På gott och ont.



Såhär ser det bäst ut när man skjuter. Clint Eastwood regisserar Andy Garcia i The Mule. Clint Eastwood regisserar Andy Garcia under inspelningen av The Mule. Bild: Warner Bros

Den rostiga amerikanska drömmen

I USA har The Mule blivit en rejäl framgång och det är inte svårt att förstå varför. Vid sidan av att erbjuda en häftig story spelar den effektivt med en längtan efter en svunnen tid.

En tid av tydlighet.

Tiden när den amerikanska drömmen inte var mer komplicerad än ett eget hus omgärdat av ett vitt staket. Och en rejäl pickup med en stereo där man kunde ratta in de rätta countrylåtarna.

Tiden när män var män och kvinnorna tacksamma över att så var fallet.

Gnissel i maskineriet. Ex-hustrun Mary (Dianne Wiest) har blivit besviken många gånger, men ser ändå på Earl med värme i blicken. Mary och Earl bredvid varandra under en föreläsning. Bild: Warner Bros

När Earl Stone snäser åt moderna påfund som internet och mödosamt försöker lära sig hur man använder sms framstår han närmast som en personifiering av den vilsne mannen.

Han som inte vet vart han skall ta vägen när han inte längre vet var skåpet förväntas stå eller hur man skall få det flyttat dit.

Han som minsann krigat på riktigt och inte så mycket som blinkar när hetlevrade smågangstrar börjar vifta med puffran och skrika fula ord.

Han som byter däck snabbare än urbana losers hinner googla fram hur ett dylikt ingrepp går till.

Delade känslor

The Mule är utan tvekan en film man följer med intresse. Inte bara för att man vill veta om Bradley Coopers agent Bates skall hinna upp stackars Earl - utan också för att man känner sig lite obekväm.

Lockad av vissa scener, bortstött av andra.

Det må vara charmigt när Frank Sinatra-låtar får brutala mördare att brista ut i sång, det är betydligt mindre tjusigt när tjugofemåriga bikinibrudar gör en 88-åring sällskap upp på rummet.

Den typen av scener hade inte behövts för att bevisa Earls manlighet. Det räcker gott och väl med att han med sin blotta närvaro får de flesta andra män att framstå som handfallna småpojkar.