Finland möter Estland i träningsturneringen i Qatar – spelarna med kapten Sparv i spetsen tror på större bolldominans än i segermatchen mot Sverige

Under de två senaste åren har Finlands herrfotbollslandslag mött Estland tre gånger. Varje gång har matchen slutat i finländsk seger, och det är målet också när länderna drabbar samman i träningsmatchen i Qatar på fredag.

Finland går in i matchen som förhandsfavorit, aktierna stärkta inte minst av den senaste segern över Sverige härom dagen.

Finland besegrade Sverige med 1–0 med Eero Markkanen som firad målskytt. Mot Estland blir Finlands bollinnehav förmodligen större än vad det var mot Sverige.

– Vi ska dominera spelet och hålla bollen. Vi har goda resultat mot Estland de senaste åren och vi vill ha mera, säger landslagskaptenen Tim Sparv i en intervju med Pasi Heikkilä på Yle Urheilus webbplats.

– Estland kommer att spela med någon form av B-manskap. Det är svårt att säga vem de har på plan, hur de spelar och med vilken attityd.

Finlands senaste möte mot Estland var i Nations League så sent som i oktober: då vann Finland tack vare Teemu Pukkis fullträff med 1–0.

I Nations League vann Finland sin grupp och nu vill Sparv se att den begynnande segerkulturen får ännu mera luft under vingarna.

– Vi håller på att skapa vinnarkultur i det här laget. Då är det viktigt att fortsätta på samma sätt. Det är alltid kul att spela tiki-taka, men för en vuxen fotbollsspelare är resultatet det viktigaste.

Sparv är nöjd med Finlands prestation mot Sverige i tisdags, framför allt den första halvleken när finländarna dominerade spelet och skapade många bra målchanser.

– Om vi hade varit lite effektivare hade det kunnat vara 2–0 eller 3–0 vid paus.

– Effektiviteten måste vi förbättra på mot Estland. Och i försvaret måste vi täppa till ytterligare. Sverige fick för många målchanser.

Finlands chefstränare Markku Kanerva vet vad Estlands styrkor är: specialsituationer i anfallsväg, tvekamper och anfallsspel. Nyckeln till framgång är snabba anfall.

– De snabba vändningarna spelar en central roll åt bägge hållen. När vi får bollen måste vi komma effektivt framåt. Då finns det plats i deras försvar.

– Estland försvarar tätt vilket öppnar ytor mellan backlinjen och mittfältet. Det ska vi utnyttja med bra passningar och snabba löpningar, säger Kanerva på Ye Urheilus webbplats.

Finlands öppningselva kommer troligen att ändra en hel del från Sverige-matchen. Enligt Kanerva är tanken att ge speltid åt alla utespelare som är med i Qatar.

En av de yngre förmågorna är Saku Ylätupa, som debuterade i A-landslaget mot Sverige.

– Killarna har tagit bra emot oss yngre grabbar. Vi ser fram emot matchen mot Estland och vill visa vad vi går för.