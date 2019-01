Knivdådet i Åbo uppe i hovrätten - rättegången hålls antingen i fängelset eller i Akademihuset

På fredag fastställs detaljerna gällande rättegången, inklusive var huvudförhandlingen kommer att äga rum.

Det här är det frågan om: Knivattacken skedde den 18 augusti 2017. I knivdådet dog två personer och åtta skadades.



Den marockanska asylsökande Abderrahman Bouanane dömdes till livstids fängelse vid Egentliga Finlands tingsrätt.



Enligt tingsrätten gjorde Bouanane sig skyldig till två mord i terroristiskt syfte samt åtta mordförsök gjort i terroristiskt syfte.

Åbo hovrätt inleder behandlingen av terrorattacken i Åbo på fredag klockan 9.30. Det är frågan om en förberedande session för att komma överens om detaljer gällande den egentliga huvudförhandlingen.

Den största frågan är huruvida det kommer att ordnas en eller två separata rättegångar. Bouananes försvarsadvokat Kaarle Gummerus kommer att föreslå att två rättegångar ska ordnas.

Varför två separata rättegångar?

Kaarle Gummerus vill att Hassan Zubiers krav på ersättning för förlorad inkomst ska behandlas under en separat rättegång. Zubier skadades allvarligt i samband med knivattacken på Salutorget i Åbo den 18 augusti 2017.

Bouanane dömdes i tingsrätten till att betala en ersättning för förlorad inkomst åt Zubier på kring 1000 euro i månaden tills Zubier fyller 65 år.

Jag tror inte att IS skulle attackera och försöka frita den svarande ― hovrättslagman Asko Nurmi

Senare erkände Zubier att han ansökt om ersättning för förlorad inkomst med förfalskade dokument. I hovrätten presenterar Zubier en lägre ersättning, men Bouanane har besvärat sig över den.

- Man måste förhålla sig ytterst kritiskt till Zubiers krav. Den utredning som vi fått ta del av är inte pålitlig, säger Kaarle Gummerus.

Enligt Gummerus borde en skild rättegång ordnas för ersättningen av förlorad inkomst eftersom polisen har inlett en utredning gällande den insamling som grundades för att hjälpa Zubier.

- I alla fall jag skulle vilja se ifall ytterligare något kommer fram innan ersättningen för inkomstförlusten behandlas, säger Gummerus.

Endast kostnader för samhället

Ari Huhtamäki, rättsbiträde för Hassan Zubier, motsätter sig två separata rättegångar. Enligt honom har den pågående polisutredningen inget att göra med ersättningen för inkomstförlusten. Därför finns det inte behov av att vänta på att utredningen är klar.

Han ifrågasätter att en andra rättegång skulle vara nödvändig.

Hassan Zubier. Hassan Zubier sitter i rullstol och väntar på att rättegången mot den terrormisstänkte marockanen ska börja i Åbo. Bild: Yle/Andy Ödman

- Jag är mycket förvånad över det här eftersom det bara skulle innebära extra kostnader för samhället.

Kaarle Gummerus i sin tur tycker att frågan om ersättning för inkomstförlust skulle ta för mycket tid från den egentliga behandlingen av terrorbrottet. Därför tycker han att en separat rättegång skulle vara på sin plats.

Huhtamäki ifrågasätter också det här påståendet.

- Behandlingarna gällande ersättningar tar högst en och en halv timme, säger Huhtamäki.

Vem är närvarande?

Under den förberedande sessionen vid Åbo hovrätt, det vill säga Akademihuset, kommer åklagare Hannu Koistinen och Sampsa Hakala vara på plats, liksom Ari Huhtamäki och Kaarle Gummerus.

Däremot kommer varken Abderrahman Bouanane eller Hassan Zubier att vara närvarande. Enligt förhandsuppgifter kommer heller inte de andra offren eller deras rättsbiträden att vara på plats.

Vid fängelset i Åbo har Bouanane möjlighet att följa med fredagens session.

Under hovrättsförhandlingarna är tre domare på plats. Dessutom är också hovrättens föredraganden samt Åbo hovrättslagman Asko Nurmi som fungerar som ordförande på plats.

I fängelset eller Akademihuset?

Syftet med den förberedande sessionen är att gå igenom de saker som parterna är av samma åsikt och det som de inte är överens om.

Under fredagen är det meningen att också bestämma var och när huvudförhandlingen kommer att hållas.

Starrbacka fängelse i Åbo. Starrbacka fängelse i Åbo. Bild: Yle/Linus Hoffman

Preliminärt ät det bestämt att huvudförhandlingarna ska äga rum i Åbo fängelse vecka 7.

Däremot har Åbo fängelse framfört en önskan om att ordna rättegången någon annan stans, säger Åbo hovrättslagman Asko Nurmi. I praktiken innebär det Akademihuset.

Enligt Nurmi kommer den här saken att avgöras under fredagens session. Han ser inte att det skulle innebära ett säkerhetshot ifall huvudförhandlingen skulle ordnas i Akademihuset.

Hovrätten sitter i Akademihuset i Åbo. Åbo hovrätt Bild: YLE Åboland

- Jag tror inte att IS skulle attackera och försöka frita den svarande, säger Nurmi.

Publiken har möjlighet att följa med fredagens session vid Åbo hovrätt.

Ifall huvudförhandlingen ordnas i fängelset i Åbo får publiken följa med på plats under förmiddagen. Under eftermiddagen är det möjligt att följa med rättegången via videolänk vid Åbo hovrätt.

Den egentliga rättegången

För den huvudsakliga behandlingen av terrorattacken i Åbo har reserverats tre till fyra dagar.

Kaarle Gummerus menar att det i hovrättsbehandlingarna inte längre är frågan om fakta i och med att Abderrahman Bouanane erkänt dådet i tingsrätten och såg sig själv som en terrorist.

Enligt försvarsadvokat Gummerus uppfylldes inte kriterierna för ett terrordåd. Det här ska nu hovrätten ta ställning till.

Gummerus säger att försvaret inte kommer att presentera några nya bevis. Bevisningen och dokumenten är de samma som i tingsrätten.

Den ursprungliga artikeln har skrivits av Yrjö Hjelt/ Yle Turku.