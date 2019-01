NHL-kolumnen: Stanley Cup-vinnare, OS-mästare, storstjärnor och ”one game wonders” – så har det gått för guldskyttarna i JVM

1996 blev junior-VM en turnering med slutspel och en avgörande final. Och en frälsande guldskytt. Många av killarna som gjort det gyllene målet gör eller har gjort fina karriärer i världens bästa hockeyliga. Men inte alla. Här är de 24 guldskyttarna.

Grundtanken är att JVM-stjärnorna har en lysande framtid i NHL. Så är det också oftast, men det är inte alltid de största stjärnorna som gör det största målet.

24 gånger har någon ung man fått vara hjälten som gjort det gyllene målet. Sju killar har fått njuta av den ultimata hjälterollen genom att avgöra i förlängning. Två gånger har guldet avgjorts först på straffar.

Här är samtliga guldskyttar – och hur det gick sen.

1996: Daymond Langkow, Kanada

Den första JVM-turneringen med playoff-format spelades i Boston, USA. Kanada slog Sverige i finalen med 4–1. Officiell guldmålsskytt blev därmed Daymond Langkow, som gjorde 2–0 och dessutom satte ett till i finalen.

Utöver finalmålen sköt Langkow bara en strut i turneringen och hörde inte till turneringens stora namn, vilket till exempel turneringens skyttekung Jarome Iginla gjorde.

Daymond Langkow gjorde en lång och bra NHL-karriär i fyra olika organisationer 1995–2013: 1090 matcher och 672 poäng. Sin bästa säsong spelade han så sent som 2006–2007 för Calgary Flames: 33+44 på 81 matcher.

1997: Boyd Deveraux, Kanada

Turneringen spelades i Schweiz med Genève som huvudort. Kanada tog sitt femte raka guld och slog USA i finalen med 2–0. Ett USA med bara två brons från tidigare JVM.

Segerskytt var centern Boyd Deveraux som gjorde 1–0 i mitten av andra perioden. Deveraux sköt fyra mål i turneringen – ett av dem var 3–2-segermålet mot Ryssland i semifinalen.

I NHL spelade defensiva centern Deveraux 627 matcher för fyra organisationer mellan 1997 och 2009. Han stod för blygsamma 67 +112 i poängväg. 2002 vann han ändå Stanley Cup med Detroit.

1998: Niklas Hagman, Finland

Finalsegern över Ryssland i den nya fina hallen är oförglömlig. Guldyran inledde dessutom en vår då Finland tog brons i den första OS-turneringen med NHL-spelare, och ännu silver i herr-VM.

Hagman blev första spelare att avgöra JVM i förlängningen. 13 minuter och 41 sekunder av förlängningsperioden var spelade när ”Nikkes” byxor styrde in pucken som Olli Jokinen slängde mot målet.

Åkstarka vänsterforwarden Niklas Hagman spelade 770 matcher i NHL (147+154), 138 i KHL och 170 i FM-ligan. Han spelade World Cup-final 2004, OS-final 2006 och vann OS-brons 2010. I VM 2002 valdes han till turneringens bästa forward och in i Allstarlaget – trots att Lejonen blev fyra.

1999: Artem Chubarov, Ryssland

Lokalbefolkningens besvikelse var grym i Winnipeg då centern Artem Chubarov gjorde sitt andra mål i finalen. Första målet spräckte finalmatchens nolla precis före första periodpausen – det andra kom då fem minuter och sjutton sekunder hade spelats av förlängningen. 3–2 och ridå.

Artem Chubarov åkte över till NHL och Vancouver inför säsongen 1999–2000. Centern blev något av en hissåkare mellan farmen och Canucks innan han under sina två sista NHL-säsonger (2002–2004) spelade ”uppe” hela tiden. Sammanlagt 228 NHL-matcher och 58 poäng.

Chubarov spelade 2004–2010 hemma i Ryssland. Var med i World Cup 2004.

2000: Milan Kraft, Tjeckien

Finalen i Skellefteå mellan regerande mästaren Ryssland och Tjeckien blev en utdragen 0–0-historia. Först i straffläggningen efter fulltid och förlängning blev det nätrassel.

Milan Kraft var den lycklige killen vars straffmål gav Tjeckien (eller Tjeckoslovakien för den delen) nationens första JVM-guld. Kraft valdes till turneringens bästa forward.

193 cm långa och 100 kg tunga centern Kraft gjorde 207 NHL-matcher (41+41) för Pittsburgh Penguins mellan 2001 och 2004. Sen åkte han hem och spelade fram till våren 2013 i Tjeckien.

2001: Vaclav Nedorost, Tjeckien

Tjeckerna tog sitt andra JVM-guld i sträck genom att slå Finland med 2–1 i finalen i Moskva (Juniorlejonen slog Kanada i semifinalen).

Vaclav Nedorost sköt 2–0 vid 22.54 vilket blev segermålet, då Jani Ritas reducering sent i andra perioden inte bäddade för en spurt. Nedorost som gjorde 4+5 på på sju matcher vann guld även året innan.

Centern Nedorosts karriär fortsätter fortfarande i Plzen i Tjeckien. I NHL spelade Vaclav Nedorost inte mera än 99 matcher (10+10) för Colorado och Florida åren 2001–2004.

2002: Anton Voltshenkov, Ryssland

Den europeiska dominansen fortsatte i JVM som spelades i Pardubice i Tjeckien. Ryssland slog Kanada i en vild final som slutade 5–4 med Anton Voltsenkov som segerskytt knappa sju minuter in i tredje perioden.

Backen Voltshenkov är känd för att täcka skott utan rädsla och tackla hårt – därifrån smeknamnet ”The A-Train”. Han spelade sammanlagt 696 matcher i NHL för Ottawa, New Jersey och Nashville mellan 2002 och 2015. Senast har han spelat i KHL för Vladivostok.

Förutom JVM-guld var Voltshenkov med om att vinna herrguld 2009 och silver 2002.

2003: Yuri Trubachev, Ryssland

Än en gång fick den kanadensiska hemmapubliken, nu i Halifax, bita i det sura ryska äpplet.

Hemmalaget ledde med 2–1 efter två perioder. I den tredje kom Ryssland först jämsides och till slut var det Yuri Trubachev som vid 51.09 satte slutresultatet 3–2 bakom Marc-Andre Fleury.

Trubachev som spelat hela sin karriär i Ryssland hör till den exklusiva skaran med två JVM-guld – han var med även 2002.

2004: Patrick O’Sullivan, USA

Helsingfors ishall var scenen när USA äntligen blev juniorvärldsmästare för första gången.”Eviga tvåan” Kanada (tredje raka silvret) fick vara med om att göra historia.

Zach Parise var turneringens bästa spelare, men guldskytt blev Patrick O’Sullivan. Två mål i tredje perioden av vilka det andra vid 54.58 spikade slutsiffrorna 4–3.

O’Sullivan spelade 334 matcher i NHL mellan 2006 och 2012 utan att göra succé. Som bäst gjorde han 53 poäng på 82 matcher för Los Angeles Kings säsongen 2007–2008. Åtta matcher för HIFK (1+3) i FM-ligan säsongen 2012–13 blev det sista den skicklige centern uträttade i rinken.

Mest känd är O’Sullivan tyvärr för den grymma hemligheten han gick och bar på i många år. Boken ”Breaking Away” berättar om hur pappan misshandlade honom grovt långt in i tonåren.

2005: Danny Syvret, Kanada

Efter sju turneringar utan guld blev det Lönnlövens tur att festa i Grand Forks i North Dakota. Och när Kanada en gång steg tillbaka på tronen så blev det i utklassningsstil: 6–1 över Ryssland i finalen.

Ryan Getzlaf, Jeff Carter, Patrice Bergeron och Dion Phaneuf nätade alla för kanadensarna, men lagets andra mål – och det officiella guldmålet – sköt Danny Syvret när exakt åtta minuter av finalen var spelade.

Backen Syvret upplevde sin hockeykarriärs största stund i JVM-finalen. NHL-matcher blev det endast 59 stycken av med Philadelphia Flyers. Tyska DEL blev ändstationen våren 2017.

2006: Steve Downie, Kanada

På hemmais i Vancouver var Kanada om möjligt ännu mer överlägset än söder om gränsen året tidigare. Hemmalaget tillät inte ett enda mål i slutspelet. Efter att ha utklassat Finland i semifinalen med 4–0, körde Lönnlöven över Ryssland i finalen med 5–0.

Guldskytt blev högerforwarden Steve Downie som spräckte nollan i första perioden vid tiden 17 minuter och 13 sekunder.

Downie avslutade spelarkarriären 2016 i AHL, men hann med en hyfsad NHL-karriär. 434 matcher (76 +120) blev det för Philadelphia, Tampa, Colorado och Pittsburgh. Som bäst noterade han 22+24 på 79 matcher för Lightning 2009–2010. Downie vann JVM-guld även 2007.

2007: Jonathan Toews, Kanada

Leksand var orten där Jonathan Toews presenterade sig för den internationella ishockeypubliken.

Bild: Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Jonathan Toews har de senaste elva åren bildat Chicagos främsta radarpar tillsammans med Patrick Kane. Patrick Kane och Jonathan Toews. Bild: Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Bland alla guldskyttar i JVM sticker Toews ut som den – tillsvidare – enda verkliga storstjärnan. Chicago Blackhawks NHL-kapten har vunnit tre Stanley Cup-titlar och vunnit Conn Smythe-priset som slutspelets värdefullaste spelare.

Utöver sin NHL-karriär har Toews vunnit två OS-guld, en World Cup, ett herr-VM-guld och två JVM-guld.

Det andra – i Leksand 2007 – säkrade han med 3–0 mot Ryssland i finalen som slutade 4–2. Toews stod för 4+3 på sju matcher och valdes även till turneringens Allstarlag.

2008: Matthew Halischuk, Kanada

Kanada vann sitt fjärde raka JVM i tjeckiska Pardubice. Efter Jonathan Toews känns Matthew Halischuk vardaglig som guldskytt, men att göra segerbaljan mot Sverige i finalens förlängning är långt ifrån grå vardag.

Förutom guldmålet sköt Halischuk bara ett mål i turneringen, så vinnarstruten lär ha smakat smultron.

Högeryttern Halischuk avslutade sin spelarkarriär i Iserlohn i tyska DEL våren 2017. I NHL blev hans lott att åka fram och tillbaka mellan AHL och NHL. Totalt blev det 280 matcher och 75 poäng ”uppe” i New Jersey, Nashville och Winnipeg.

2009: Angelo Esposito, Kanada

Vad kan väl smaka bättre än att vara guldskytt i JVM på hemmais inför 20 000 åskådare?

När Kanada körde över Sverige med 5–1 i Ottawa och förlängde guldsviten till fem var Angelo Esposito den unga mannen som vid 24.06 satte hemmalagets andra och vinnande mål.

Esposito, som inte är släkt med Phil och Tony, hade sina ”femton minuter som kändis” i Ottawa. Trots att han blev reserverad av Pittsburgh Penguins som nummer 20 i första rundan spelade han aldrig en enda NHL-match.

2012–2013 gjorde han 29 matcher för Pelicans i FM ligan med 3+4 som facit. Efter det blev det italienska ligan, East Coast Hockey League och näst högsta serienivån i Tjeckien.

2010: John Carlson, USA

Världens bästa Carlson tog sista steget in i den absoluta världseliten förra säsongen då han var Stanley Cup-vinnaren Washington Capitals överlägset viktigaste och bästa back.

Bild: �Icon Sportswire (A Division of XML Team Solutions) All Rights Reserved

John Carlson vann Stanley Cupen med Washington Capitals våren 2018. NHL-backen John Carlson höjer Stanley Cup-pokalen. Bild: �Icon Sportswire (A Division of XML Team Solutions) All Rights Reserved

68 poäng på 82 matcher i grundserien och 20 poäng på 24 slutspelsmatcher var också bäst av alla backar i NHL. Och takten fortsätter att bli tätare den här säsongen – i skrivande stund har Carlson noterat 41 poäng på 41 matcher. Han kommer definitivt att vara en Norris-kandidat.

I JVM kom John Carlsons stora ögonblick i Saskatoon, Saskatchewan för nio år sedan. Förlängningsperiodens tidtagning stannade på 4.31 i finalen mellan hemmanationen Kanada och USA när Carlson nätade 6–5-målet. Carlson gjorde två mål i finalen och var med i Allstarlaget.

2011: Artemi Panarin, Ryssland

JVM-finalen i Buffalo med två mål mot Kanada visade vad Artemi Panarin hade i sig. 4–3-guldmålet är fortfarande Rysslands sista guldmål i JVM.

Panarin blev aldrig reserverad till NHL, vilket betydde att vänsterforwarden spelade fram till slutet av säsongen 2014–2015 i KHL där han dominerade under sin sista säsong i SKA: 62 poäng på 54 matcher.

5+5 på tio matcher i herr-VM samma vår blev Panarins avsked till hockeyn i Europa. Och när han en gång kom till NHL så har han levt upp till alla förväntningar. 278 poäng på 283 matcher för Chicago och numera Columbus Blue Jackets säger det mesta.

2012: Mika Zibanejad, Sverige

Saddledome i Calgary blev arenan där Sverige äntligen tog guld efter att ha förlorat tre finaler mellan 1996 och 2012.