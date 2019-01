Akta dig för att ta för många selfies – du kan bli en narcissist

Häntä kiehtovat kirjonta, paljetit, maalaus ja tekstiilit.

Mirja Marsch on tekstiilitaiteilija, jolla on omintakeinen tyyli. Hän yhdistää monia jännittäviä materiaaleja ja tekniikoita töissään, joissa on usein kuvattuna sekä eläimiä että ihmisiä unenomaisessa tunnelmassa.