Dicken utklassade HIFK i toppmötet och drog ifrån i handbollsligan

I herrarnas handbollsliga spelades tre matcher under lördagen. Sjundeå IF mötte Grankulla IFK, Atlas tog sig an Pargas IF och Dicken drabbade samman med HIFK. Dagens enda damdrabbning gick i BK-46 tecken.

Framförallt matchen mellan Dicken och HIFK var av intresse, eftersom bägge lagen hör till den övre halvan av ligatabellen.

HIFK hade behövt poäng för att knappa in på Dicken och de övriga lagen i ligatoppen, men istället var det Dicken som var det klart starkaste laget på hemmaplan. Dicken vann men utklassningssiffror: 32-21 och ligger nu fem poäng före HIFK i ligatabellen.

Filip Söderlund och Max Granlund gjorde bägge sex mål var för Dicken. Oscar Udd gjorde sju mål för HIFK och var således matchens bästa målskytt.

I bottenmötet Mellan Atlas och PIF var Atlas starkare och tog en knapp seger – endast en poäng skilde lagen åt vid slutsignalen.

GrIFK knep i sin tur en seger mot Sjundeå IF.

Resultat, handbollsligan 12.1:

Dicken-HIFK 32-21

Atlas-PIF 19-18

SIF-GrIFK 22-26

Prestigemöte i damernas FM-serie

I det västnyländska damderbyt mellan Sjundeå IF och BK-46 handlar det alltid om prestige men i dag handlade det dessutom om en äkta fyra poängs match mellan tabelltrean Sjundeå IF och fyran BK-46.

Den här gången var det gästande BK-46 som bättre lyckades hålla nerverna i styr för att ro hem segern med 31-24.

BK-46 drog ifrån tidigt

Fem minuter in i matchen började BK-46 dra ifrån för att aldrig blicka tillbaka.

Halvtidssiffrorna visade 17-11 till gästerna som sex minuter före slutsignalen ledde med åtta bollar.



Erica Gustaffsson var matchens lirare. Erica Gustafsson passar bollen till en medspelare. Bild: Patric Westerlund / Yle

Erica Gustafsson var BK-46 och matchens gigant med 11 fullträffar och flankstöd fick hon av Sirja Lassinharju-Heinonen som gjorde fem mål.

I Sjundeåleden ledde Valeriya Kirillovas framfart till åtta mål.

BK-46 bortaseger betyder att Karisdamerna byter plats med SIF i tabellen där BK-46 med tolv poäng parkerar jämsides med Dicken på delad andra plats. Sjundeå IF är nu fyra med 11 poäng.

Dicken har en match mindre spelad än BK-46 och SIF.