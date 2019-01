Pucken studsade Sebastian Ahos väg – gjorde två mål bakom förlängd mållinje

Sebastian Aho hade marginalerna på sin sida då Carolina besegrade Buffalo. Ahos båda fullträffar gick in via Buffalospelare. Det var två turmål, säger Aho efter matchen.

Carolina Hurricanes går väldigt starkt just nu. Och går laget bra så gör även Sebastian Aho och Teuvo Teräväinen det. Efter årsskiftet har Carolina vunnit fem av sex matcher och den blåvita duon har stått för åtta (Aho) respektive sju (Teräväinen) poäng.

I nattens 4–3-seger över Buffalo gjorde Aho två mål medan Teräväinen noterades för två passningspoäng. Aho blev matchvinnare med sina mål som betydde 3–2 och 4–2, och det med hjälp av Buffalospelare.

Vid det första målet skickade Aho in pucken från sarghörnet och den studsade på Rasmus Dahlins skridsko och in i mål. Vid det andra målet försökte sig Aho på en passning bakom kassen och Jake McCabe var olycksgubbe då han styrde in pucken i eget mål.

– Det var två turmål för mig men ibland går det på det viset. Det här var en bra seger för oss, säger Aho efter matchen.

Aho har nu gjort 18 mål den här säsongen och ligger trea i finländarna skytteliga bakom Patrik Laine och Mikko Rantanen. I Carolina är han poängbäst med 47 pinnar på 44 matcher.

Skinner gjorde mål i återkomsten

Nattens match var speciell då Jeff Skinner för första gången återvände till sin gamla hemmaarena. Skinner spelade åtta år i Carolina innan han flyttade till Buffalo inför den här säsongen.

Skinner gjorde också mål mot sin gamla klubb. I slutet av den första perioden kvitterade han till 1–1.

– Hans återkomst var en stor grej med tanke på allt som han gjort för den här klubben. Jag tror inte att det påverkade matchen men nog fansen, säger Aho.

Aho mötte sin tidigare lagkamrat Jeff Skinner. Sebastian Aho i närkamp med Jeff Skinner Bild: Greg Thompson/Icon Sportswire

Ny förlust för Florida

Carolina har spelat ihop 47 poäng på 44 matcher den här säsongen och har nu fem poäng upp till Buffalo på slutspelsplats.

Fem poäng bakom Carolina finns Florida som i natt föll mot Calgary med 3–4.

Florida har spelat riktigt svagt efter årsskiftet och nattens förlust var den femte på raken. Florida ledde matchen med 2–0 i början av den andra perioden men Calgary kom tillbaka och vände till seger.

Floridas lagkapten Aleksander Barkov noterades för en passningspoäng i matchen.

Resultat:

Carolina – Buffalo 4–3

CAR: Aho 2+0, +4, 21:42

CAR: Teräväinen 0+2, +3, 18:42

CAR: Mäenalanen 0+0, -2, 8:16

BUF: Ristolainen 0+0, +1, 26:05

Winnipeg – Detroit 4–2

WPG: Laine 0+0, +/-0, 15:58

Calgary – Florida 4–3

FLO: Barkov 0+1, -1, 21:57

FLO: Lammikko 0+0, +/-0, 11:44

FLO: Borgström 0+0, +1, 16:36

Anaheim – Pittsburgh 4–7

PIT: Määttä 0+0, +1, 17:32

Bildkälla: Viasat