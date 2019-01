93-åringen Arvid Lindqvist från Närpes är expert på pärthyvling

Kaffe Fasset on englantilainen neulesuunnittelija, jonka tavaramerkkeinä tunnetaan moniväriset kuvioneuleet ja kanavatyöt. Fasset on vienyt neulomisen ilosanomaa eteenpäin vuodesta 1988 lähtien. Tekniikka on Fassetin mielestä helppo oppia ja eri väristen lankojen käyttö on lähinnä leikkimistä.