1922 retirerade grekerna till Smyrna, som gick förlorat.

Pia Ingström pekar ut vad man skall titta efter på de slitna husväggarna – och mycket riktigt ser jag grekiska ornament, bokstäver och utsmyckningar på vissa av husen, och lejon.

Istanbul är fullt av spår efter de olika kulturer som strömmat genom denna geografiska punkt där Europa och Asien möts.

Jag irrar in i en gränd och ser ånga söka sig ut ur pipan på ett turkiskt bad och en pojke sitter på en hög mur.

Det är fattigt och han visar att jag ska ta en bild av honom. Det är lördag morgon och gatstenarna glänser när den kalla och friska vinden från Bosporen sveper in över dem.

Jag ler mot pojken och tänker att han knappast bekymrar sig för minoritetspolitiken för 100 år sedan.

Det är svårt att ge honom någon skuld för det som inträffat. Han är bara där och försöker hanka sig fram.

Men politik har lång räckvidd och Lausannefreden har konsekvenser, till exempel i en diskussion om etnisk profiliering i dagens Turkiet.

Man väljer inte var man påbörjar sina liv, men det är i relation till andra människor som vi blir till dem vi uppfattar oss som.

Pojken på muren Pojke sitter på mur Bild: Sebastian Bergholm

Det finns en finlandssvensk glädje som blommar upp varje gång någon namnstark representant för majoritetssamhället uppskattar och erkänner betydelsen av den finlandssvenska kulturen och språket.

Varför det?

Utan de andra skulle det inte heller finnas ett vi.

I den här relationen behöver det inte ligga någon konflikt.

Ett inställsamt leende

Patriarkatet i Konstantinopel reser sig över Fener och det är svårt att missa byggnaden. Kyrkan påminde om antitesen till den turkifiering som Mustafa Kemals politik byggde på.

1923 ville Turkiet flytta patriarkatet, men möttes av internationella protester.

Idag uttrycker denna koloss i rödtegel att Istanbul i grunden är en mångkulturell stad.

Fortfarande är staden stor nog för att erbjuda politiska, sexuella och etniska minoriteter en viss radioskugga där de kan leva sina liv.

Men det kräver takt och strategi.

Med "Den mystiske näktergalen" som reseguide. Bokpärm som matchar "Patriarkatat" i Istanbul Bild: Sebastian Bergholm

I sin bok beskriver Pia Ingström vad det innebär att vara minoritet, olika strategier för att undvika trubbel.

Under 1800-talet utgjorde minoriteterna hälften av Istanbuls befolkning, idag blott spillror av den.

Hon skriver om regissören Elia Kazans pappa, grekisk istanbulbo, som strömlinjeformat rörde sig ute i samhället och var bra på att inte dra uppmärksamhet till sig.

Hemma kom känslorna, raseriet.

Ett ”anatoliskt leende”, att inte provocera och dra åt sig blickar, är det pragmatiska sättet att överleva. Eller kanske att långsamt dö?

Jag frågar mig om det är värt att överleva om man inte lever, om man tvingas förneka det som är viktig(as)t för en.

Munksnäs, 1980-tal

Att undvika grupper av pojkar på väg hem från ishockeyplanen var alltid självklart och det fanns en kille som hette Samppa som hade nitat så gott som varje kille i vår klass.

Då han slog mig gjorde det inte ont, hans handske var så mjuk och tjock.

Rädslan för att få stryk, eller upplevelsen av att ha fått stryk på grund av det språk man talar, är det en erfarenhet som på något sätt gör det svårare för en att överge språket, vara finlandssvenskheten trogen, också om den ibland känns främmande?

Det verkar vara livsviktigt att höja rösten när svenskan glöms bort eller ignoreras i offentliga sammanhang.

Ingström beskriver den samhälleliga innebörden av att leva incognito i Istanbul - man förstår inte ens varför de finns ”här”.

I ett sådant läge är det svårt att ställa några krav alls, till exempel på rättigheter som man ofta anser vara grundläggande för ett värdigt liv.

Den finlandssvenska erfarenheten är förstås heller inte entydig och beror på om man lever på en ort där finskan dominerar eller om man bor i de så kallade svenskbygderna.

Den beror också på klass och kultur.

Pål Pressli (Paul Olin) en finlandssvensk 1980-tals figur Pål Pressli beställer hamburgare.

Herrar och slavar

Det var sent 1990-tal och filmen Herr Puntila och hans dräng Matti visades i Göteborg där jag bodde på den tiden. Vi drack öl på ett sjapp och sent på natten stegade vi in på bion.

Herren Puntila söp och lärde drängen Matti att göra detsamma. Dessa två livsöden bands samman.

Som finländare i Göteborg kände vi oss mycket finska, trots att vi för en gångs skull kunde tala vårt modersmål i vardagen.

Sammanhanget låter vissa drag träda fram.

Erkännandet är en filosofisk term som varit viktig för olika samtida diskussioner om det mångkulturella samhället och grunderna till det hittas hos den tyske historiefilosofen Hegel och fransmannen Rousseau.

Kort och gott – både herren och slaven behöver varandra för sin självförståelse som herre över och slav under någon.