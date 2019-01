"Saving Grace", Bob Dylan-mässan med gospelsväng och innerliga ballader från Hagakyrkan i Göteborg

Söndagens konsertmässa "Saving Grace" är fullspäckad av Bob Dylan-musik. Gospelsväng och innerliga ballader från Hagakyrkan i Göteborg utlovas.

Bob Dylan väckte stor uppmärksamhet med sin kristna omvändelse 1979. Han kom från en judisk bakgrund och hade tidigare inte i någon större omfattning behandlat frågor om tro ur personligt perspektiv.

Albumet "Slow Train Coming", med kristen bekännelse, väckte därför viss förvåning då det kom ut. Albumet innehåller låtar som blev klassiska, exempelvis singelhiten "Gotta Serve Somebody" och "Precious Angel".

Man kan notera att bland de musiker som medverkar på albumet återfinns Mark Knopfler och Pick Withers från Dire Straits, ett samarbete som fick beröm.

Turnerade med kristet material

Dylan turnerade i anslutning till albumet några år i slutet av 1970- och början av 1980-talen med uteslutande kristet material och albumen med kristen tematik blev totalt tre till antalet - utöver "Slow Train Coming" utgavs även "Saved" och "Shot of Love".

- Då albumet "Slow Train Coming" gavs ut så var mottagandet av Dylans nya inriktning blandad men under senare år har de här albumen kommit att omvärderas, berättar dylanentusiasten Jani Edström.

- Rent musikaliskt har man även ansett att musiken så som den framfördes under turnéerna var bättre än på skivorna.

Skivframgång

Den första av skivorna, Slow Train Coming, blev dock en stor framgång rent försäljningsmässigt och är fortfarande en av de mest sålda kristna skivorna någonsin.

Så sent som 2017 gavs "Trouble No More: The Bootleg series vol 13" där musiken som Dylan gjorde under den här perioden finns samlad.

Med på den samlingen finns både livematerial från turnéer och tidigare outgivet studiomaterial från inspelningssessioner för de tre skivorna med kristen inriktning.

Dylanmässan

I mässan ”Saving Grace” står Dylans kristna sånger i centrum.

Mässan är inspelad i en fullsatt Hagakyrka i Göteborg och för musiken svarar Valle Erling med gruppen Valdemar. För sånginsatserna svarar Mattias Hellberg och medlemmar i London Community Gospel Choir.

Några av de sånger som framförs i mässan är "Slow train coming", "Saved","In the Garden" och "Pressing on".

- Dylanlåten "Pressing on" kan beskrivas som en illustration av den kristna erfarenheten, att inte låta tvivlet ta över och att hålla fast vid att vara trogen sitt uppdrag som kristen, att minnas att det finns ett högre mål, säger Jani Edström.

I mässan predikar Gudmund Erling om hur han själv påverkades av budskapet som Dylan överraskade sina miljoner fans med.

Programvärd och producent är Roger Blomqvist. Ylva Leitzinger deltar med bön, och Martin Berggren läser bibeltexter.

Mässan spelades in i april 2006 och sänds i Radio Vega söndagen 20.1 kl 13.03 och är en repris från 2016.

Andakter och Andrum

Måndag 14.1

06.54 Rea Anner, Helsingfors

09.10 Rea Anner, Helsingfors

Harmonius 4 sjunger I'm a poor wayfaring stranger

19.15 Henrik Nymalm, Borgå

Amy Grant sjunger Carry you

Tisdag 15.1

06.54 Hedvik Långbacka, Helsingfors

09.10 Hedvik Långbacka, Helsingfors

Good News från Mariehamn sjunger psalm 916

19.15 Hilkka Olkinuora, Ingå

blockflöjtsensemblen Scaramella spelar musik av Mozart

Onsdag 16.1

06.54 Birgitta Sandås, Vörå

09.10 Birgitta Sandås, Vörå

Rend Collective med låten No loosers

19.15 Peter Sjöblom, Vörå

Peter Sjöblom sjunger Glad igen!

Torsdag 17.1

06.54 Anette Nyman, Purmo

09.10 Anette Nyman, Purmo

19.15 Anders Hamberg, Jyväskylä

Fredag 18.1

06.54 Oskar Sjöberg, Ekenäs

09.10 Oskar Sjöberg, Ekenäs

19.15 Birgitta Sandås, Vörå

Bengt Johansson sjunger Bortom alla vägar

Lördag 19.1

18.03 Ett ord inför helgen

Söndag 20.1

19.15 Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft.

Textläsare: Maria Boström och Lucas Boström. Kantorskören inom Pedersöre prosteri sjunger psalm 883.