Sociologen och riksdagsledamoten Anna Kontula: Skamligt att sexuellt våld blir ett slagträ i immigrationsdebatten

Riksdagsledamoten och sociologen Anna Kontula från Vänsterförbundet kritiserar diskussionen kring de misstänkta sexualbrotten i Uleåborg och Helsingfors. Enligt Kontula är sexuellt våld inte en fråga om invandring.

- När sexuellt våld blir ett slagträ i immigrationsdebatten inför riksdagsvalet är det enligt min mening skamligt, skriver Kontula i sin blogg (på finska).

Sexuellt våld är ett betydande samhälleligt problem, men diskussionen om att våldtäkter handlar om invandring är fel, konstaterar Kontula.

Kontula är sociolog och politices doktor och hon har forskat och föreläst om sexuellt våld.

- Jag har arbetat med de här frågorna i 20 år. Det har förekommit många sexualbrott som varit lika grova, men då förövaren eller förövarna har varit infödda finländare har det inte uppstått en liknande diskussion som nu, säger Kontula till Svenska Yle.

Enligt Kontula är det problematiskt att en del sexualbrott som annars är lika grova får betydlig mer uppmärksamhet i medierna om förövaren är av utländsk härkomst jämfört med om förövaren är en person med finländskt påbrå.

- Det kan bara förklaras med att det är förövarens bakgrund som är det intressanta i diskussionen.

Om man sertill den senaste gallupen där stödet för Sannfinländarna har ökat sammanfaller det med tiden då sexualbrotten i Uleåborg började utredas, påpekar Anna Kontula.

- Det har lett till att nästan alla partier har panikreagerat och hoppat på det invandringsfientliga tåget. De har gått med i den diskursen där sexuellt våld försöker förklaras som en immigrationsfråga, även om det inte är så. Det märker man tydligt om man bara tittar på statistiken.