År 1996 organiserade After Eight ett internationellt arbetsläger. Lägerdeltagarna renoverade kaféets nya utrymmen i hörnet av Storgatan och Södermalmsgatan. After Eightin talkoolaiset maalaavat vanhaa keltaista puutaloa. Bild: Mecki Anderssonin arkisto

Under tre års tid ordnade After Eight en kulturfestival under namnet Pluto. Här spelar bandet The Crash år 1998. After Eightin järjestämä Pluto-festivaali. Ihmisiä istuu hämärässä kahvilassa kuuntelemassa Crash-yhtyettä vuonna 1998. Bild: Mecki Anderssonin arkisto