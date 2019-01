Den nya taxilagen ger långa väntetider – Jakobstadsbo väntade på taxi som aldrig kom

Musiikkikahvila After Eight on Pietarsaaren kätketty helmi

Oletko kuullut pietarsaarelaisesta musiikkikahvilasta nimeltä After Eight? Jos olet, minun laillani, kasvanut umpisuomenkielisessä ympäristössä, et todennäköisesti ole. Sen sijaan lähestulkoon kaikki tuntemani suomenruotsalaiset tietävät paikan.