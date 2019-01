Kina dömer kanadensare till dödsstraff - lovade tidigare hämnas på Kanada efter gripandet av Huaweichef

Förhållandet mellan Kina och Kanada blir allt frostigare. Kina har dömt en fängslad kanadensisk medborgare till döden och Kanada har utfärdat en resevarning, riktad till medborgare på väg till Kina.

Spänningarna mellan Kina och Kanada ökade i december i fjol när kanadensiska myndigheter grep det kinesiska bolaget Huaweis ekonomichef Meng Wanzhou.

Meng anklagas av USA för att ha använt Huaweis dotterbolag Skycom för att kringgå USA:s sanktioner mot Iran och kan utlämnas till USA.

Bara veckor efter att Meng arresterades greps den kanadensiska före detta diplomaten Michael Kovrig och företagaren Michael Spavor av kinesiska myndigheter.

I december blev förhållandet mellan länderna kyligare när en kinesisk domstol valde att öppna upp ett gammalt fall där kanadensaren Robert Lloyd Schellenberg redan dömts till femton år i kinesiskt fängelse för drogsmuggling.

Enligt det ursprungliga domslutet ska Schellenberg ha misslyckats i ett försök att smuggla 225 kilogram metamfetamin till Australien genom att gömma det i däck år 2014.

I december beordrade kinesiska myndigheter att fallet skulle omprövas och bjöd in internationella medier till rättegången. I normala fall anstränger sig kinesiska myndigheter för att begränsa tillgången till sina rättsprocesser.

På måndag gick Schellenbergs dom från femton års fängelse till dödsstraff.

Meng greps i Kanada i början av december och kan utlämnas till USA. Meng Wanzhou är som bäst i husarrest i Kanada i väntan på beslut om utlämning till USA Bild: EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

"Motåtgärder mot Kanada"

Enligt Kina omprövades fallet eftersom man hittat nya bevis som pekar på att Schellenberg haft en betydande roll i en drogsmugglingsoperation.

Trots Schellenbergs försök att intyga att han är oskyldig tog den nya rättegången bara en dag och dödsstraffet slogs fast en timme efter att rättegången avslutats.

I december uppgav den statligt backade kinesiska tidningen Global Times att Kina skulle ta till "motåtgärder mot Kanada" om inte landet valde att släppa Meng Wanzhou fri.

- Om Kanada överlämnar Meng till USA kommer Kinas hämnd att vara värre än att gripa en kanadensare, lydde budskapet i en video på Global Times webbplats i december.

I nuläget är tonfallet ett annat. I Global Times skrivs det nu att västerländsk media "spekulerar utan grund" om att Meng Wanzhous fall har något att göra med Schellenbergs.

Utlänningar i Kina har tidigare avrättats för drogrelaterade brott. Bland andra britten Akmal Shaihk avrättades 2009 efter att ha gripits i Kina för heroininnehav.

Brittiska försök att stoppa avrättningen genom att bevisa att Shaikh led av bipolär sjukdom gick om intet.

Akmal Shaikh avrättades i Kina på grund av heroininnehav. Akmal Shaikh avrättades i Kina 2009. Bild: Luis Belmonte / EPA

Kanada utfärdar resevarning

Till följd av fallet Schellenberg har Kanada utfärdat en resevarning som gäller kanadensiska medborgare på väg till Kina.

Kanadas utrikesministerium uppmanar alla medborgare som reser till landet att vara "ytterst försiktiga".

Kanadas premiärminister Justin Trudeau uppger att man fortsätter diskutera med Peking.

- Vi som regering är extremt oroade över att Kina valt att plötsligt ta till dödsstraffet... som i det här fallet, säger Trudeau.

Sophie Richardson, chef på människorättsgruppen Human Rights Watch i Kina, hoppas på mer svar av Peking.

- Peking kommer att bli tvunget att svara på världens frågor om varför just det här fallet mot en medborgare av just det här landet omprövas just vid den här tidpunkten, säger hon till The Guardian..

Donald Clarke, expert på kinesisk lagstiftning på George Washington University, kallar Schellenbergs domslut ett "ojämförbart kapitel i den kinesiska diplomatin".

- Jag har sett orättvisa fall tidigare, men jag kan inte minnas att jag någonsin skulle ha sett ett fall så bortkopplat från den åtalades skuld eller oskuld, säger Clarke till BBC.

Källor: BBC, The Guardian

