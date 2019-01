Ny studie: Antarktis glaciärer smälter i eskalerande fart – mängden smält is har sexdubblats under de senaste 40 åren

Mellan 1979 och 1989 har Antarktis glaciärer smultit med ungefär 40 miljarder ton per år. Sedan 2009 har issmältningen gått i ännu raskare takt med 252 miljarder ton per år – det visar en amerikansk studie.

Studien, som publicerades i skriften Proceedings of the National Academy of Sciences gjordes av forskare på University of California.

Forskarna varnar för att den nuvarande smältningstakten kan leda till att havsytan stiger med flera meter under de kommande århundradena.

Dåliga senaste 10 år

Den totala issmältningen på Antarktis har ökat upp till ungefär 252 miljarder ton per år sedan år 2009 – något som beror på inflödet av mycket varmare havsvatten.

Antarktis och området kring det smälter alltså nu snabbare än någonsin. Isen smälter varje år sex gånger mer än vad den gjorde för 40 år sedan, under åren 1979-1990 var den totala issmältningen i medeltal 40 miljarder ton per år.

Antarktis smälter bort och inte bara på somliga håll. ― Eric Rignot, projektledare

Forskarna undersökte förändringarna under åren 1979-2017 och märkte att is nu också försvinner från områden som tidigare varit mindre utsatta för klimatförändringen. Hittills har studier och forskningar visat att den främsta issmältningen sker i väst, men nu ändrar alltså det.

– Antarktis smälter bort och inte bara på somliga håll, säger projektledare Eric Rignot från University of California till CNN.

Östra delen av Antarktis bör studeras mer

Till nyhetsbyrån AFP säger Rignot att den östra delen av Antarktis nu är mer känsligt för förändring än tidigare.

– Det är viktig information eftersom det finns mera is på östra sidan av Antarktis än i västra Antarktis och Antarktiska halvön kombinerat.

Forskare uppskattar att havsytan kommer att stiga globalt med närmare två meter före år 2100. Somliga forskare menar också att det kan leda till översvämningar av flera kuststäder som är hem till miljontals människor.

Pingviner på Antarktis Bild: EPA

Om all is i Antarktis skulle smälta, så skulle det leda till att havsytan steg med 57 meter. Om all is i östra Antarktis skulle smälta helt och hållet hade det betytt att havsytan steg med 51 meter.

Forskningsgruppen är därför överens om att det behövs mer forskningsinformation om Antarktis östra delar.

Havsvattnets ökade temperatur ökar takten på issmältningen och enligt experter kommer stigningen i havsnivåer att fortsätta i århundraden, trots försök att begränsa klimatförändringen.

Källor: STT, Yle, CNN, AFP