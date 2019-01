STUK: ingen fog för oro att äta svamp, trots att Tjernobyl fortfarande strålar ur dem

Över 30 år har gått sedan olyckan vid kärnkraftverket i ukrainska Tjernobyl, men fortfarande inverkar den på strålningen i finländska svampar. Det visar prover tagna av Helsingfors stad.

Stadens miljötjänster tog prover på flera olika sorters svampar, och det visade sig att två svampprover av trattkantareller hade en cesiumhalt som låg över det rekommenderade gränsvärdet.

Radioaktivt cesium-137 i Finland härstammar huvudsakligen från olyckan i Tjernobyl 1986.

Svampar som säljs i EU-området får enligt EU-regler högst innehålla en mängd cesium-137 som motsvarar 600 becquerel per kilogram (Bq/kg).

I de två proverna som Helsingfors stad flaggade hade den ena trattkantarellen nästan 1000 Bq/kg och den andra 1300 Bq/kg. Den första kom från Pälkäne och den andra från Hyvinge.

Som jämförelseprov fick staden trattkantarell från nedfallsområde 2 i Sibbo. Den svampen mätte 130 Bq/kg.

STUK: säkert att äta

Enligt strålsäkerhetscentralen STUK är det nog trots allt säkert att äta svamparna i våra skogar. Mängden strålning den genomsnittliga konsumenten får i sig av svamp är under 0,1 millisievert per år. Finländarnas genomsnittliga strålningsdos från alla källor är omkring 3,2 millisievert per år.

Dessutom kan man märkbart minska på radioaktiviteten i svampen genom att blötlägga eller koka den. Enligt STUK avlägsnar det här upp till 80 procent av radioaktiviteten i svampen. Att torka svampen avlägsnar däremot inte radioaktiva ämnen ur svampen.

Mest nedfall från olyckan i Tjernobyl lade det sig i Finland i Birkaland, Tavastland och Kymmenedalen (se STUK:s karta och läge i kommuner här). Även vilt, insjöfisk och skogsbär har fortfarande små halter cesium-137 från Tjernobyl.

Artikeln baserar sig på Yle Uutisets artikel STUK: Sieniä voi syödä huoletta, vaikka niissä Tšernobyl säteileekin.