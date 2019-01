Meteorologerna lovar ymnigt snöfall - VR varnar redan nu för förseningar under torsdagen

Det utlovas ymnigt snöfall i södra Finland med start natten mot torsdag. VR å sin sida varnar för förseningar i tågtrafiken på grund av vädret.

VR prioriterar Kustbanan på torsdag och ställer inte på förhand in några turer bland fjärrtågen mellan Åbo och Helsingfors. VR varnar dock för att tågen kan bli försenade och att avgångar kan ställas in under torsdagens lopp.

Vissa avgångar för Y-tåget mellan Karis och Helsingfors ställs in för att säkra trafiken mellan Åbo och Helsingfors skriver VR på sin webbplats.