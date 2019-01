På TV i eftermiddag: Kaisa Mäkäräinen är i skriande behov av lyckade tävlingar

Världscupen i skidskytte kommer äntligen igång i tyska Ruhpolding, en dag för sent. På torsdag åks såväl herrarnas som damernas sprint. Efter fem skrala tävlingar behöver Kaisa Mäkäräinen nu lyckas.

Efter att den enorma snömängd som fallit i Ruhpolding kommer tävlingsveckan igång med en dags fördröjning.

Idag kan arrangörerna garantera såväl idrottarnas som publikens säkerhet på vägen till och från och även inne på själva arenan.

Efter fem usla tävlingar där fjolårets totalsegrare inte en nått en plats bland de 20 främsta, behöver Kaisa Mäkäräinen nu lyckade tävlingar.

Mäkäräinen har dalat ner till en åttonde plats i sammandraget och har hela 151 poäng upp till världscupledande italienskan Dorothea Wierer.

Kaisa Mäkäräinen, som kämpat med osäkert skytte, måste nu få ordning på problemen innan Wierer och de övriga rymmer i totalcupen.