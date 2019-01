Pelosi bråkar med Trump - uppmanar honom att skjuta upp eller ställa in sitt årliga tal till nationen

Amerikanska medier analyserar nu det senaste politiska draget av representanthusets talman Nancy Pelosi. Hon har uppmanat Trump att "av säkerhetsskäl" skjuta upp presidentens tal till nationen eller bara lämna in det i skriftlig form eftersom statsapparaten är delvis stängd.

Enligt planerna ska president Donald Trump hålla det högtidliga, årliga talet till nationen - "State of the Union" - den 29 januari. Talet brukar alltid direktsändas och hållas inför den amerikanska kongressen, på inbjudan av representanthusets talman.

Nu ser det ut som om delar av den amerikanska statsapparaten kan vara stängd fortfarande den 29 januari eftersom kongressen inte har gått med på Trumps krav om finansiering till murbygget vid gränsen mot Mexiko.

På onsdagen meddelade Pelosi att hon skickat ett brev till Trump där hon uppmanat honom att skjuta upp eller hoppa över talet i år.

"Tyvärr, med hänsyn till säkerheten och såvida inte statsapparaten öppnar den här veckan, så föreslår jag att vi i samarbete bestämmer oss för ett annat lämpligt datum för det här talet efter att myndigheterna öppnat igen, eller att ni överväger att leverera ert tal till nationen i skriftligt format till kongressen den 29 januari". - Ungefär så formulerar sig Pelosi i sitt brev till Trump.

Pelosi omgiven av reportrar medan hon går mot sitt kontor i Kapitolium på onsdagen 16.1. Pelosi omgiven av reportrar medan hon går mot sitt kontor i Kapitolium på onsdagen 16.1. Bild: EPA-EFE/ERIK S. LESSER

I en intervju till CNN under kvällen tillade Pelosi att Trump kan hålla sitt tal i Ovala rummet, i Vita huset i stället.

Polisorganisationen Secret service och myndigheten för inrikes säkerhet som har huvudansvaret för presidentens personliga säkerhet tillhör dem som påverkas av nedstängningen av statsapparaten.

Smart eller dumt drag?

Amerikanska mediers beskrivningar av Pelosis initiativ varierar kraftigt. En del menar att det är både skamlöst och korkat, andra tycker att det är ett smart politiskt drag.

Fox News talar om ett skamlöst, desperat och aldrig tidigare skådat trick. "En avsiktlig förolämpning" lyder en karakterisering. New York Times talar om "uppiggande teater". I Washington Posts rubrik talas om Pelosi som "svingar svärdet" i syfte att förringa Trump.

Och visst skulle det vara historiskt om Trumps tal verkligen skulle skjutas upp eller ställas in. New York Times berättar att president Ronald Reagan sköt upp sitt tal år 1986 då rymdfärjan Challenger exploderade. Franklin D. Roosevelt lämnade in sitt tal i skriftlig form då hans hälsa svek honom år 1944.

Exempelvis Washington Post påpekar att Pelosis drag är riskabelt eftersom hon inte åtnjuter speciellt stor popularitet hos den amerikanska allmänheten. Om hon ses som frontfigur för motståndet mot Trump så tjänar det inte nödvändigtvis demokraterna.

Trump har hållit sig lugn hittills

Flera medier påpekar att Pelosi inte egentligen har återkallat inbjudan till Trump och att hon inte formellt försökt ställa in talet. Hon har bara föreslagit att det skjuts upp.

New York Times citerar anonyma källor i Vita huset som säger att president Trump verkar rätt oberörd av Pelosis uppmaning hittills.

Enligt en av tidningens källor kan det här erbjuda Trump "kreativa alternativ". Det är inte otänkbart att Trump gärna bryter mönstret och håller årets "State of the Union" på ett nytt sätt.

Källor: Fox News, CNN, New York Times, Washington Post