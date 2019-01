Vänder den dystra trenden i snörikt Ruhpolding? – Kaisa Mäkäräinen är i skriande behov av lyckade tävlingar

Världscupen i skidskytte kommer äntligen igång i tyska Ruhpolding, en dag för sent. På torsdag åks såväl herrarnas som damernas sprint. Efter fem skrala tävlingar behöver Kaisa Mäkäräinen nu lyckas.

Efter att den enorma snömängd som fallit i Ruhpolding kommer tävlingsveckan igång med en dags fördröjning.

Idag kan arrangörerna garantera såväl idrottarnas som publikens säkerhet på vägen till och från och även inne på själva arenan.

Herrarna inleder torsdagen med sprint. I Oberhof visade det sig att ingen allvarligt lyckats ta upp kampen med Johannes Bö under julpausen. Norrmannen tog en seger och en andra plats i Oberhof.

Bild: imago / All Over Press

Bö bäst just nu. Johannes Thingnes Bö var prickfi i skyttet. Bild: imago / All Over Press

Även i Ruhpolding kommer han att vara svårslagen. Med sju segrar redan efter tio deltävlingar utmanar han redan Fourcades rekord på 14 segrar under en säsong från år 2017.

Bö har varit säkerheten själv och bland de tio främsta i alla tävlingar hittills. Skall någon klara av honom den här gången? Är Loginov i samma slag som förra veckan och börjar Fourcade snart vakna ur sin dvala?

De finländska herrarna kämpar igen med att nå världscuppoäng. Kvartetten i sprinttävlingen är Tuomas Grönman, Tero Seppälä, Olli Hiidensalo och Jaakko Ranta.

Herrar sprint kl. 11.55 TV2 och Arenan



Efter fem usla tävlingar där fjolårets totalsegrare inte en nått en plats bland de 20 främsta, behöver Kaisa Mäkäräinen nu lyckade tävlingar.

Mäkäräinen har dalat ner till en åttonde plats i sammandraget och har hela 151 poäng upp till världscupledande italienskan Dorothea Wierer.

Kaisa Mäkäräinen, som kämpat med osäkert skytte, måste nu få ordning på problemen innan Wierer och de övriga rymmer i totalcupen.