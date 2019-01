Morgonkollen: Sexualbrottsstatistik visar mycket om lagstiftning och syn på sexualitet, Löfven blir statsminister i dag

Vi uppdaterar dig med nattens och morgonens nyheter.

Inrikes:

Diskussionen kring sexualbrott har gått het de senaste dagarna i medier. Svenska Yle har sammanställt statistik över antalet sexbrott i Finland, men statistiken berättar egentligen mer om lagstiftningen och den allmäna synen på sexualitet än det faktiska antalet brott. Vad är en våldtäkt egentligen? Svaret på den här frågan har ändrat sedan 2011 i laglig bemärkelse.

Samtidigt önskar unga kvinnor i Åbo att man skulle diskutera mer om sexualbrott och få information redan i lågstadiet. De upplever att man inte pratar tillräckligt om riskerna med sociala medier, speciellt med yngre barn. De berättar att många unga inte känner till att det inte är okej att en äldre person kontaktar en på sociala medier.

Känner du klimatångest då du flyger? Ett flygbolag som försöker lätta på ångesten är Finnair som ger sina passagerare möjligheten att kompensera de utsläpp som orsakas av flygresan. Kompensationen är frivillig och pengarna går oavkortat till kompensationsprojektet med hjälp av Nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO.

Utrikes:

Om allt går som planerat väljs socialdemokraternas Stefan Löfven till statsminister i Sveriges riksdag i dag efter många om och men. Svenska Yle har frågat svenskar vad de anser om Löfven som statsminister och vad de i allmänhet tycker om den politik som utlovas. Politiken delar åsikter.

Striden mellan USA:s president Donald Trump och representanthusets talman Nancy Pelosi fortsätter. Nu har Trump stoppat Pelosis resa till Afghanistan, där hon skulle besöka amerikanska trupper, i sista minuten. Brevet som Trump skrev till Pelosi är "drypande av sarkasm" enligt amerikanska medier. Striden bottnar i nedstängningen av statsapparaten och muren mot Mexiko.

Intäkterna för streamingbolaget Netflix minskade under det fjärde kvartalet i fjol. Beskedet var väntat eftersom bolaget satsat på ett mycket brett innehåll av egenproducerat material under året. Netflix lyckades slå rekord i antalet nya abonnenter – närmare 9 miljoner nya användare lockades till Netflix under det sista kvartalet.

Det är mestadels molnigt i landets mellersta och norra delar, medan det i söder är något klarare. Kölden tilltar småningom.

I söder tidvis snöbyar och temperaturen är mellan -4 och -12 grader. Svag eller måttlig vind mellan nord och väst.

I norr och i landets mellersta delar lokalt obetydligt snöfall med en temperatur mellan -10 och -20 grader. I västra Lappland omrking -25 grader. Mest svag vind.