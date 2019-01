NHL-kolumnen: Winnipeg ser inte för tillfället ut som en Stanley Cup-finalist – utan Patrik Laine i storform kan Jets glömma hockey i juni

Serietabellen ljuger. Winnipeg Jets ligger i topp av Central-divisionen och tar sig till slutspel utan problem. Där börjar ändå problemen om spelet fortsätter att se ut som det gör. Och ifall inte Jets får en andra kedja som kan leverera. Läs: Ifall inte Patrik Laine får trovärdiga kedjekompisar.

Vårvintern 2018 var Jets som oftast NHL:s roligaste lag att titta på. Första kedjan Connor – Scheifele – Wheeler startade centrifugeringsprogrammet i den offensiva zonen varje gång de hoppade in i rinken. Trion var närmast omöjlig att stoppa.

Och när motståndarna klarade sig utan bakslag och slog en icing så råkade den trötta femman ut för Winnipegs andra kedja: Nikolaj Ehlers, Paul Stastny och Patrik Laine. Egentligen hade Jets två första kedjor.

Som följande gjorde kanske hela ligans bästa tredje och fjärde kedjor livet surt för laget som drabbade samman med tvättmaskinen från Manitoba.

Anfallskedjorna fick dessutom ett förstklassigt stöd i anfallsspelet av backbesättningen med Dustin Byfuglien, Tyler Myers, Jacob Trouba och Josh Morrisey som primusmotorer.

I år ser det inte alls ut på samma sätt, trots att Jets ligger på bombsäker slutspelsplats. Många av segrarna kommer på grund av effektivt målskytte. Inte efter dominerande spel. Sådant brukar leda till problem i playoff.

Speciellt som Winnipegs vassaste vapen – ett mördande effektivt powerplay – brukar ha en tendens att få betydligt färre chanser i slutspelets shackmatcher.

Missförstå inte: Blake Wheeler och Mark Scheifele är precis som förra säsongen ett av ligans giftigaste radarpar och kan leda ett lag till Stanley Cup. Och det oberoende av om paret har Kyle Connor eller Nikolaj Ehlers som vänsterforward.

Någonting har ändå förändrats också med Jets paradkedja. Det börjar bli mera en regel än ett undantag att när Scheifeles trio matchas mot motståndarnas topplinor så rullar centrifugeringsprogrammet runt Connor Hellebuycks mål.

Visserligen hugger Jets etta till allt som oftast med en snabb och rätlinjig kontring som dessutom regelbundet levererar mål. Det går undan när Connor-Scheifele-Wheeler vänder spelet.

Omställningen blir ändå till oftare och oftare nedanför den egna blå linjen. Svårt att tro att det är någonting som coachen Paul Maurice skrivit in i sin spelplan.

Faktum är att första kedjan lever farligt – och det bådar inte gott för Jets inför våren.

Ser man på fördjupad statistik så har Jets skapat lika många chanser med fem mot fem som laget tillåtit. Förra säsongen låg Jets närmare 300 målchanser på plus.

Nu har 18 av ligans 31 lag skapat fler målchanser med fem mot fem än Jets.

Under pågående säsong är Winnipegs corsiprocent jämnt 50. Vilket i sin tur ger en sextonde plats bland ligans 31 lag. Ifjol var Jets åttonde i ”corsitabellen”.

Också det känns kanske något i underkant med tanke på hur Jets rullade på.

Men som sagt: Winnipegs powerplay var och är fantastiskt. Förra säsongen sköt laget fjärde mest powerplaymål, nu är placeringen ett pinnhål lägre.

Och tredje kedjan är fortfarande möjligen ligans bästa energitrio.

Någonting i stil med hamburgarens biff fattas ändå.

Andra linan – den med Patrik Laine – syns knappast i anfallszonen. Spelet cirklar kring Winnipegs mål och speciellt en i trion ser ofta pinsamt bortkommen ut.

Nummer 29 är så storvuxen att han är svår att missa. Att han står på raka ben och så gott som hela tiden är steget efter i försvarsspelet är också pinsamt uppenbart.

Nej, Patrik Laine är inte en spelare som skall göra sina insatser nedanför den egna blå linjen. I det spelet håller han inte NHL-klass.

Det gör för övrigt inte heller Aleksandr Ovetjkin, Patrick Kane eller Johnny Gaudreau. Det är liksom inte därför de här killarna spelar i NHL.

Att Laine fortfarande är Jets bästa målskytt, trots att han inte fått spela med sådana kedjekompisar som han behöver, förutom i powerplay, är närmast mirakulöst.

Orsaken är så klart den fina novembermånaden som inleddes i Helsingfors. 18 mål på en månad visade vad Laine kan när allt fungerar.

Kyle Connor spelade tillsammans med Laine då Nikolaj Ehlers fick platsen som tredje länk i första kedjan. Båda kedjorna blev bättre. Sen skadade sig Ehlers, Connor flyttade tillbaka till första kedjan och Laine har tappat sitt spel närmast totalt.