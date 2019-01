Det gäller att hänga med i svängarna i bilbranschen: "Jag tror inte robotbilar ligger långt i framtiden"

Viivi Montonen, servicerådgivare vid bilfirman BN Bilservice i Horsbäck i Ekenäs, tror att det bara är en tidsfråga innan elbilarna hittar till Ekenäs och robotbilarna ut på vägarna.

- Allt går jättesnabbt framåt i den här branschen. Det har hänt massor redan under de fem år jag varit här, berättar hon.

Bilintresset har hon fått med modersmjölken.

- Jag växte upp med bilar. Länge försökte jag inrikta mig på något annat men här hamnade jag ändå, säger hon.

Vanligare att kvinnor hittar till branschen

Om man är bilitresserad och befinner sig i Ekenäs är det inte långsökt att man styr stegen mot Horsbäck. Här har bilbyten och reparationer varit vardag i många år.

Bilbranschen är ändå traditionellt rätt så mansdominerad, men Montonen säger att allt fler kvinnor hittar till yrkesgrenen.

- Jag tror att det håller på att bli vanligare. Man ser fler tjejer på kurser hela tiden, det är jätteroligt.

Den sociala biten är en stor del av tjusningen, berättar hon.

- Jag får träffa människor hela dagarna och tala om bilar, det tycker jag om.

Hennes arbetsbild är rått så bred.

- Främst handlar det om att boka in service och ge råd kring servicebehov. Vi sköter också om arbetsledningen på verkstaden.

Ständigt nya modeller och egenskaper

Bilbranschen är just nu under stor förändring. Elbilarna gör framfart och mycket har förändrats under Montonens fem år på firman.

- Det kommer hela tiden nya modeller som har nya egenskaper. Man måste hänga med i utvecklingen, säger hon.

Montonen menar att det är omöjligt att förutspå åt vilket håll branschen är på väg men hon har sina aningar. Hon tror bland annat att elbilen kommer att bli vanligare i Ekenäs.

Många kommer redan nu in till affären och frågar efter elbilar.

Allt fler intresserar sig för elbilar. Laddningsstation för elbilar Bild: Yle/ Robin Halttunen

- Vi säljer dem inte för tillfället men det är på gång. Det kommer säkert att vara aktuellt om några år.

Hon ser inte heller det som någon omöjlighet att vi i framtiden lutar oss tillbaka och låter bilen sköta förarjobbet.

- Jag tror inte att det alls ligger speciellt långt i framtiden. Bilarna har redan en massa hjälpmedel.

- Tekniken är redan sådan att man kunde sitta i passagerarsätet då bilen kör, men det är andra saker som till exempel ansvarsfrågor man måste ta ställning till.

Artikeln bygger på en intervju av Malin Valtonen.