Direkt: Åtta finländare vidare från sprintkvalet i Otepää

De stora internationella stjärnorna och de finländska elitåkarna återvänder till världscupen i längdåkning som fortsätter i Otepää. Kaisa Mäkäräinen står över dagens stafett i världscupen i skidskytte.

Skidåkning, sprint kl. 13.50 (Referat: Leif Lampenius)

Finland, damer: Krista Pärmäkoski, Johanna Matintalo, Anne Kyllönen, Laura Mononen, Katri Lylynperä, Andrea Julin

Finland, herrar: Joni Mäki, Ristomatti Hakola, Martti Jylhä, Lauri Vuorinen, Juuso Haarala, Lauri Lepistö

Referentens kommentar: För precis 20 år sedan gjorde estniska Otepää debut som världscuport. Klassisk teknik har det handlat väldigt mycket om under åren.

På det här årtiondet har Otepää ändå inte alls varit någon framgångsautomat för Finland. Nu skulle det så väldigt gärna få komma fräscha blåvita formbesked på den estniska skidorten. Klassisk sprint, som nästan alltid har funnits med, är gren på lördagen.

För att hitta senaste finländska kvinnliga pallplacering i Otepää-sprinten får man faktiskt gå bakåt till 2010. Då var Aino-Kaisa Saarinen tredje i en final där också Kirsi Perälä och Pirjo Muranen åkte. Men bland herrarna – så sent som år 2015 var Toni Ketelä trea i en herrfinal mot fem norrmän...

Hetaste finländska finalkandidat är nog Krista Pärmäkoski. Otepääsprinten har inte varit henne nådig tidigare. Men kanske nu?

Ristomatti Hakola såg igen pigg och stark ut i Vanda under veckan. Joni Mäki kan slå till. Finaldags nu för någondera?

Andrea Julin och Juuso Haarala från IF Minken åker också sprint i dag. Julin gick vidare från kvalet som 23:e åkare medan Haarala inte lyckades ta sig in bland de 30 bästa.

Dambanan är 1,3 km, herrarnas runda 300 meter längre.

Resultat, kval:

Damer:

1. Stina Nilsson SWE 3.07,62

2. Maiken Caspersen Falla NOR +0,52

3. Ida Ingemarsdotter SWE +1,32

4. Natalija Neprjajeva RUS +2,15

5. Maja Dahlqvist SWE +2,50

----------------

9. Krista Pärmäkoski FIN +3,57

23. Andrea Julin FIN +7,30

25. Laura Mononen FIN +7,66

26. Johanna Matintalo FIN +7,91

33. Katri Lylynperä FIN +10,31

42. Anne Kyllönen FIN +14,09

Herrar:

1. Johannes Hösflot Kläbo NOR 3.21,99

2. Erik Lanes NOR +0,11

3. Aleksandr Bolsjunov RUS +0,53

4. Pål Golberg NOR +1,74

5. Ristomatti Hakola FIN +2,27

---------------------

20. Joni Mäki FIN +7,11

29. Lauri Vuorinen FIN +9,98

30. Lauri Lepistö FIN +10,14

32. Martti Jylhä FIN +10,40

36. Juuso Haarala FIN +11,56

Skidskytte, damstafett kl. 15.25 (Referat: Magnus Eklöv)

Finland: Suvi Minkkinen, Venla Lehtonen, Laura Toivanen, Jenny Fellman

Referentens kommentar: Världscupen i skidskytte fortsätter på lördagen i Ruhpolding med damstafett. Ålands Jenny Fellman åker ankaretappen i det finska laget som deltar utan Kaisa Mäkäräinen.

Mäkäräinen har valt att stå över stafetten för att vara utvilad till söndagens masstart. Jenny Fellman har kallats in från IBU-cupen för att fylla laguppställningen. Fellman får köra sin första världscupstafett som ankaretappens åkare.

De övriga i det finska laget är Suvi Minkkinen, Venla Lehtonen och Laura Toivanen.

Damstafetten kommer att bli en intressant tävling med fem jämna lag som har chans till seger, Ryssland, Sverige, Italien, Frankrike och Tyskland. Vassast känns Frankrike men, de franska damerna brukar ha svårt att få till det perfekta stafettloppet.

Tyskland Sverige och Rysslands chanser hänger mycket på hur skyttet fungerar. Italienska damerna känns inte lika heta som tidigare då formstarka Lisa Vittozzi inte deltar i stafetten.

Tyskland och Frankrike är de snabbaste lagen i skidspåret, men Sverige är det mest stabilt presterande laget. Är det svåra skytteförhållanden är Ryssland svåra att knäcka.

I damstafetter brukar det ske stora svängningar under etapperna och ingen kan ta ut segern innan mållinjen har överskridits.