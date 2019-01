Karriärens bästa världscupplacering för Andrea Julin efter trippelvurpa strax före upploppet: ”Jäklar, där låg ju en massa åkare i backen”

Det blev bara en semifinalplats för de blåvita åkarna i sprinterna i Otepää på lördagen. Men nöjdast av alla var nog Andrea Julin, som slutade fyra i sitt heat trots att hon redan såg avsågad ut. Jag var redan säker på att jag skulle sluta sist, säger hon till Yle.

Det var sprinter som stod på schemat då världscupen i längdåkning fortsatte i estniska Otepää på lördagen.

Krista Pärmäkoski var den enda blåvita åkaren som lyckades ta sig vidare till semifinal, men där räckte farten inte till. Pärmäkoski slutade sexa och sist i sin semifinal.

– Det första motlutet gick ännu helt bra men då någon bredvid mig tappade balansen i nedförsbacken efter det så tappade jag rytmen och fick samtidigt en massa mjölksyra i benen, berättar Pärmäkoski efter tävlingen för Yle.

Krista Pärmäkoski. Krista Pärmäkoski tappade tredjeplatsen på slutet. Bild: Lehtikuva / Martti Kainulainen

– Efter det bestämde jag mig för att inte åka fullt i mål. Skulle det ha varit en bra dag på riktigt kunde jag ha knipit några placeringar, fortsätter hon.

"Förstås harmar det"

Andrea Julin knep i sin tur karriärens bästa placering då hon – minst sagt överraskande – kom i mål som fyra i sitt kvartsfinalsheat.

Julin såg redan ut att vara totalt avsågad då kampen om andraplatsen resulterade i en krasch i den sista kurvan. Såväl Sadie Bjornsen, Anamarija Lampic som Astrid Urhenholt Jacobsen vurpade – och Julin klarade av att åka förbi Bjornsen och Jacobsen på upploppet.

– Jag låg så pass mycket efter i det skedet att jag redan var säker på att jag skulle komma i mål som sexa. Men så plötsligt insåg jag att ”jäklar, där ligger ju en massa åkare i backen” och så var jag tvungen att ta den där fjärdeplatsen, berättar en road Julin för Yle efteråt.

Det var Tysklands Sandra Ringwald som knep andraplatsen i heatet bakom svenskan Maja Dahlqvist. Ifall Julin hade varit närmare tätklungan i den sista kurvan kunde hon också ha blandat sig i kampen om en semifinalbiljett. Men så blev det inte den här gången.

– Förstås harmar det. Men jag hade helt för mycket mjölksyra i benen, förklarar Julin.

Till slut blev det en 18:e plats för Julin i tävlingen. IF Minken-åkarens bästa placering före dagens tävling var 24:e platsen i Ruka i november 2018.

Johanna Matintalo slutade fyra i Pärmäkoskis heat och blev sju sekunder från en lucky loser-biljett. Laura Mononen slutade i sin tur femma i sitt heat, men klockade in den näst snabbaste tiden av alla finländska damer.

Segern i damtävlingen gick emellertid till Maiken Caspersen Falla. Förhandsfavoriten, svenskan Stina Nilsson tvingades stå över finalen på grund av känningar i baklåret.

Skars spurt fällde Hakola redan i kvarten

I herrtävlingen var det väntat nog Ristomatti Hakola som imponerade mest i kvalet. Hakola var där femte snabbast – men i finalpasset var det roliga slut redan i kvartsfinalen.

Hakola såg länge ut att ha hand om en direktbiljett till semifinalerna, men fick till slut ge sig mot en oerhört hårt spurtande Sindre Björnestad Skar. Hakola slutade trea i lucky loser-rankingen.

– Det var ju samma brottningspar i dag, säger Hakola efter loppet.

– Skar tog rygg på mig och utnyttjade det listigt. Jag borde väl ha hoppat framför honom på upploppet. Han var en meter starkare i dag. Det känns som att det alltid är vi två som kämpar om samma placeringar. Nu fick han revansch för vår spurtstrid i Oberstdorf, förklarar han.

På ett personligt plan var det ändå en lyckad tävling.

– Det var en bra dag i dag. Trevligt att få åka klassisk sprint igen, säger Hakola.

Den enda andra blåvita herråkaren som i praktiken kämpade om avancemang var Joni Mäki, som slutade fyra i sitt heat. Lauri Vuorinen slutade femma i sin kvartsfinal och Lauri Lepistö kom i mål som sjätte man i samma heat som Hakola.

Resultat:

Damernas sprintfinal:

1. Maiken Caspersen Falla NOR 3.05,16

2. Natalia Nepriajeva RUS +1,40

3. Maja Dahlqvist SWE +5,78

4. Jonna Sundling SWE +8,12

5. Katja Visnar SLO +23,22

6. Stina Nilsson SWE DNS

11. Krista Pärmäkoski FIN

18. Andrea Julin FIN

19. Johanna Matintalo FIN

25. Laura Mononen FIN

Herrarnas sprintfinal:

1. Johannes Hösflot Kläbo NOR 3.20,05

2. Alexander Bolsjunov RUS +1,51

3. Pål Golberg NOR +2,53

4. Eirik Bransdal NOR +2,57

5. Mattis Stenhagen NOR +7,69

6. Erik Valnes NOR +11,99

13. Ristomatti Hakola FIN

18. Joni Mäki FIN

25. Lauri Vuorinen FIN

30. Lauri Lepistö FIN