45 år senare talar kaptenen ut: Sanningen om sexflotten

Det räckte över 40 år innan Maria Björnstam ville öppna upp sin kista med klenoder från den ökända expeditionen hon var kapten för år 1973.

Varken hon eller de 11 deltagarna ville efteråt tala om hela upplevelsen.

Den mexikanska antropologen Santiago Genovés som stod bakom experimentet avled 2013, precis när Marcus Lindeen börjat planera sin dokumentärfilm om flotten.

Men efter gedigen research lyckades Lindeen hitta både kaptenen och sex av de överlevande deltagarna.

Jackpot blev det när han till sist hittade de bortglömda 16 mm videobanden som arkiverats under felstavat namn i över 40 år.

Först nu talar kapten Björnstam ut om vad som egentligen skedde under de 101 dagarna när en fyrkantig tolv gånger sju meter stor, sjöoduglig flotte seglade med strömmarna från Kanarieöarna till Mexiko.

På sätt och vis var Acali-expeditionen världens första realityserie. Fem män och sex kvinnor från olika länder steg ombord på en mer eller mindre sjöoduglig fyrkantig segelflotte som döpts till “Acali”.

Idén föddes efter att Santiago Genovés 1972 varit med om en riktig flygkapning av terrorister.

Han var doktor i antropologi vid universitetet i Cambridge och verksam vid Universidad Nacional Autónoma de México.

Han hade också varit med på Thor Heyerdahls flottexpeditioner Ra I och Ra II.

Acali-expeditionen skulle vara en antropologisk studie.

Santiago Genovés tes var att människans primitiva drag skulle träda fram med både våldsamt beteende och även sex om en grupp människor i en sluten miljö utsätts för stress och fara.

Men allt gick inte enligt planerna.

Deltagarna var frivilliga som sökte litet spänning eller ett hopp om en nystart i livet.

För att öka friktionen var de utvalda enligt kön, religion, etnicitet, språk och många var gifta och hade barn. Allt för att göra det hela så jobbigt som möjligt för dem, i vetenskapens namn.

Genovés var feminist och han delegerade på flit alla ansvarsuppgifter åt kvinnorna och de mindre viktiga uppgifterna ombord åt männen.

Deltagarna kom från USA, Israel, Japan, Cypern, Uruguay, Angola och Frankrike och de var i åldern 20-35. Antropologen var närmare 50. De var allt från dykare till präster och antropologer.

Kapten Maria Björnstam var 30 år gammal och hon hade varit till sjöss i 10 år innan och det lät spännande att segla över Atlanten. Hon förstod dock aldrig vad syftet var.

- Ja det får du fråga av Santiago om. För det förstod jag aldrig, säger hon.

- Från början var stämningen rätt uppsluppen. Jag var inte särskilt uppsluppen, men de andra var det. De skulle ju ut på äventyr, berättar Björnstam.

Hon väger sina ord noga när hon beskriver forskaren Santiago Genovés.

- Han var energisk, han hade ju ordnat flotte-experimentet. Han var manipulerande för att få oss att reagera och bli arga. Men han var aldrig våldsam själv, säger hon.

När jag ber henne beskriva fartyget skrattar hon högt.

- Det var inget fartyg! Min stora rädsla hela tiden var att vi inte kunde vända och plocka upp ifall någon hade trillat överbord. Vi kunde inte gira om någon höll på att köra på oss, berättar hon.

Acali hade en gummibåt med en utombordsmotor och det fanns en radio. Någon GPS fanns inte heller utan Björnstam navigerade med sextant och kronometer.

Alla levde och sov tätt inpå varandra. Till och med toalettbestyren utfördes inför allas åsyn. På sin höjd kunde man vända ryggen till.

I dokumentären demonstrerar de överlevande deltagarna hur det gick till. Men det fanns inget skynke eller liknande för de pryda.

Deltagarna fick svara på olika formulär med kvistiga frågor. Genovés ville veta till exempel vem var och en var mest irriterad på, hur många ombord de haft sex med och hur ofta de masturberade.

Deltagarnas beteende imponerade inte på antropologen. Alla kom fint överens. Litet för fint till och med.

- Santiago delade ju ut formulär som vi skulle fylla i och sedan använde han dem mot oss. Vi allihopa vände ju oss mer eller mindre mot Santiago på slutet, berättar hon.

Efter en glättig start blev det tråkigt ombord. Åtminstone den israeliska kvinnan berättar i dokumentären att hon hade sex med två av männen ombord.

Det fanns inget diskret ställe för sex på Acali. Hon insinuerar att saker kanske kunde ske när man var på tumis på vakttur och ingen råkade titta.

Vissa berättar att de masturberade, andra säger att det var den sista platsen de skulle vilja göra något sådant på.