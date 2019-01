Stenhårt formbesked av Krista Pärmäkoski i Otepää efter kanonavslutning – Therese Johaug i klass för sig på 10 kilometer

Krista Pärmäkoski kunde le brett efter en stenhård avslutning på 10 kilometersloppet med klassisk skidteknik i estniska Otepää. Pärmäkoskis åkning gav henne en fjärde plats i fältet bakom Natalja Neprjajeva, Ebba Andersson och överlägsna ettan Therese Johaug.

Ett starkt startfält ställde upp på den klassiska intervallstarten över 10 kilometer i Otepää och ett stort intresse riktades mot eventuella formkurvors riktningar med sikte på VM-tävlingarna i Seefeld.

Therese Johaug öppnade bäst av alla och hade rivit upp ett drygt tio sekunder stort försprång till resten av fältet med Ebba Andersson i spetsen efter 2,5 kilometer.

I inledningen låg både Krista Pärmäkoski och Johanna Matintalo på skapligt kort avstånd från Johaug, drygt 30 sekunder efter mätt i skidtid.

– Det här skvallrar om att vi nog kommer att se en ganska positiv resultatlista ur blåvit synviklen idag, om man jämför med tidigare tävlingar i år, noterade Yle Sportens prisbelönte referent Leif Lampenius i pågående sändning.

Jämnt och stadigt verkade Johaug distansera samtliga konkurrenter i fältet och ledde redan rejält vid halva sträckan mot samtliga andra åkare.

Krista Pärmäkoski åkte i mål som etta med ett tidigt startnummer, och ännu när Ingvild Flugstad Östberg kom i mål var Pärmäkoski kvar i täten efter en bra avslutning.

Fint formbesked av Pärmäkoski. Krista Pärmäkoski, december 2016. Bild: imago / motivio / All Over Press

– Hon är nog i paritet med sina prestationer på Touren, men just nu ser det inte ut som om hon internationellt skulle höra till de allra största guldkandidaterna vid VM, men mycket kan ännu hända, noterade Lampenius vid Krista Pärmäkoskis målgång.

Pärmäkoski fick ändå till en bra avslutning i Otepää, men samma gällde också Therese Johaug och svenskan Ebba Andersson, etta respektive tvåa i Otepää-terrängen.

– Vi höll jämna steg med Nepjajeva i slutet men vi var tydligen snabbare än resten av fältet. Förhållandena spelade in idag med långstamt före och vind, man fick vräka sig fram i spåren. Det brukar bli stora avstånd här i Otepää, säger Pärmäkoski till Yle.

– Det finns mycket jobb att göra ännu inför Seefeld. Touren sätter sina spår och dagsformen skiljer säkert en hel del, förklarade Pärmäkoski.

Pärmäkoskis pallplacering hängde i slutet på Natalja Neprjajevas åkning, men ryskan höll samma fart med Pärmäkoski och åkte in som trea.

Resultat, damer 10 kilometer (c), Otepää (EST):

1. Therese Johaug NOR 29.53,7

2. Ebba Andersson SWE + 48,4

3. Natalia Neprjajeva RUS + 56,7

4. Krista Pärmäkoski FIN +1.14,0

5. Ingvild F. Östberg NOR +1.14,8

6. Charlotte Kalla SWE +1.19,9

7. Astrid U. Jacobsen NOR +1.26,5

8. Anastasia Sedova RUS +1.41,6

9. Katharina Hennig GER +2.02,9

10. Anna Zherebyateva RUS +2.07,0

------------------------------------

12. Laura Mononen FIN +2.16,6

15. Johanna Matintalo FIN +2.35,8

22. Kerttu Niskanen FIN +2.56,2

31. Riitta-Liisa Roponen FIN +3.15,3

36. Anne Kyllönen FIN +3.38,9