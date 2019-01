Suverän Iivo Niskanen etta i mål i Otepää – visade gryende VM-guldform och tog karriärens tredje världscupseger: " Det känns bra att vara på kartan igen"

Bild: Fehim Demir / EPA / All Over Press

Längdåkaren Iivo Niskanen.

Iivo Niskanen har vunnit världscupdeltävlingen över 15 kilometer med klassisk skidteknik i estniska Otepää. Niskanen gick en duell med Alexander Bolsjunov, men höll ryssen på passligt avstånd ända in i mål. För Niskanen är världscupsegern karriärens tredje och första utanför Finlands gränser.

Innan avfärd till Estland passade världsmästaren och tvåfaldige OS-guldmedaljören Niskane på att plocka upp sin tredje utmärkelse till Årets idrottare i Finland.

Hans tidigare segrar kom 2017 och 2014 (tillsammans med Sami Jauhojärvi).

Också i Otepää gjorde Niskanen något för tredje gången, när han klev upp på högsta prispallen i världscupsammanhang för tredje gången i karriären.

Niskanens prestation i Otepää förgylls ytterligare av det faktum att de två tidigare segrarna kommit på hemmaplan i Ruka och den senare av dessa kom dessutom i november 2016.

Första segern 2014 kom i Kuusamo. Iivo Niskanen vann sin första världscupdeltävling 2014 i Kuusamo.

Andra segern kom i Kuusamo 2016. Andra segern i världscupen i Kuusamo 2016. Bild: /All Over Press

Han var nära i Otepää en gång tidigare också, då han VM-våren 2017 kom in på andra plats bakom norrmanen Martin Johnsrud Sundby, men den 20 januari 2019 kunde ungen rå på den store finländaren.

Trevlig läsning en dag som denna. pic.twitter.com/xJpu0fWbgo — Antti Koivukangas (@koivukangas) January 20, 2019

Kopplade grepp direkt

Niskanen var den tongivande åkaren i Otepää-terrängen och ledde fältet vid 2,5 ikilometer även om de tio främsta åkarna rymdes inom tio sekunder från varandra. Med i kampen om tätplaceringarna då fanns främst ryska och norska åkare.

Niskanens goda fart höll i sig och efter det första varvet var det bara ryske Bolsjunov som hängde med i tempot som Årets idrottare 2018 i Finland drog upp.

Vid tio kilometer toppade Niskanen alltjämt resultatlistorna med ett försprång till Bolsjunov på 13,9 sekunder.

Vi det skedet var trean Didrik Tönseth redan distanserad med 36 sekunder.

Iivo Niskanen åkte i mål med Ristomatti Hakola i släptåg och fick bli och vänta i målområdet på huruvida den gamle antagonisten Bolsjunov skulle dra ett ess ur rockärmen och hitta ytterligare en växel.

Vid 12,5 kilometer var det fördel Niskanen med 14,6 sekunder och i mål besegrades Bolsjunov slutligen med 15,9 sekunder.

"Varit lite trött"

I Yles intervju efter segern medgav Niskanen att han varit trött under veckan.

– Det blev lite sent på galan och på kvällstävlingen i Finlands Cup, men redan igår hade jag kvitterat sömnskulden och idag kändes det bra. Jag visste att det fanns något i kroppen men man vet aldrig, sade Niskanen om förväntningarna inför loppet.

Han fick också frågan om han är beredd att axla manteln som storfavorit på distansen vid VM.

– Naturligtvis hör jag alltid till favorierna när den här distansen är på programmet. Tufft blir det trots allt och flera andra åkare har visat upp bra form under säsongen, Iversen var till exempel inte här och han gör sig väl i lätt terräng, sade Niskanen om Seefeld.

Niskanens insats var ändå en stark signal till resten av fältet om att OS-guldmedaljören och världsmästaren är i form.

– Jag har haft en långt paus från världscupen när jag stod över Touren och säsongen dessutom körde igång som den gjorde i Kuusamo. Det känns bra att vara på kartan igen, de andra åkarna måste ta det i beaktande. Alla kan vi ännu göra misstag i uppladdningen ännu, hoppas bara att jag hålls frisk, avrundade dagens vinnare.

Resultat, 15 kilometer (c), intervallstart, Otepää (EST):

1. Iivo Niskanen FIN 40.07,1

2. Aleksandr Bolshunov RUS + 15,9

3. Didrik Tönseth NOR + 46,4

4. Martin J. Sundby NOR + 48,0

5. Alexander Bessmertny RUS + 50,4

6. Jevgeni Belov RUS + 52,6

7. Sjur Röthe NOR + 54,4

8. Mattis Stenshagen NOR +1.00,2

9. Ristomatti Hakola FIN +1.00,9

10. Andrei Larkov RUS +1.05,9

------------------------------------

26. Perttu Hyvärinen FIN +2.28,8

29. Joni Mäki FIN +2.33,3

34. Ari Luusua FIN +2.58,5

35. Antti Ojansivu FIN +2.59,4