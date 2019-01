Avgörande brexitdag i dag: Theresa May ska presentera plan B för britternas EU-utträde

Storbritannien står åter inför en avgörande brexitdag. Med drygt två månader kvar till datumet för Storbritanniens EU-utträde så befinner sig premiärminister Theresa May i en verklig rävsax vad brexit beträffar.

Förra veckan röstade parlamentet omkull utträdesavtalet och senast i dag måste May redogöra för parlamentet hur hon tänker gå vidare med brexit.

Efter förtroendeomröstningen i onsdags som den konservativa regeringen vann med knapp marginal lovade May att föra partiöverskridande diskussioner för att hitta en lösning som parlamentet kan godkänna.

Premiärminister Theresa May. Theresa May utanför 10 Downing Street

Resultaten från de här diskussionerna har ändå varit magra. Labourledaren Jeremy Corbyn har meddelat att han inte sätter sig vid förhandlingsbordet innan regeringen försäkrat sig om att ett avtalslöst brexit är uteslutet för Storbritanniens del.

Det här är ett krav som May inte kan gå med på utan att hamna i en öppen konflikt med de hårda brexitmotståndarna i sitt eget parti.

Nordirländsk nödlösning upprör hårda brexitförespråkare

Igår kväll diskuterade May läget per telefon med sitt splittrade regeringskabinett. Enligt vad brittiska tidningar erfar så är det mycket som talar för att May kommer fortsätta jobba för att vinna över de hårda brexitförespråkarna inom sitt parti.

I praktiken skulle det här innebära ytterligare förhandlingar med EU om den nordirländska nödlösningen - en lösning som kan innebära att Storbritannien förblir en del av EU:s tullunion på obestämd tid och som väckt förargelse bland de hårda brexitförespråkarna i Mays konservativa parti.

Förslag: Förläng EU-medlemskapet

Parlamentet förväntas å sin sida presentera förslag till tillägg som skulle tvinga regeringen att tänka om beträffande brexit. På bordet finns bland annat ett förslag som skulle tvinga regeringen att ansöka om en förlängning av Storbritanniens EU-medlemskap om parlamentet inte lyckats komma överens om ett utträdesavtal före den 26 februari.

Ett annat tillägg syftar till att öka enskilda ledamöters möjligheter att sätta agendan för det som diskuteras i parlamentet. Det här skulle enligt initiativtagarna tvinga regeringen att vara mer lyhörd för vad parlamentet egentligen anser om brexit.

Parlamentet röstar om det nya förslaget om en vecka - den 29 januari.