Stefan Wallin om broavgift: "Ett realistiskt förslag"

Kvinnor bildar en 600 kilometer lång människormur.

Kvinnor som har mens har i århundraden varit tabu i olika kulturer. I Kerala i södra Indien finns hindutemplet Sabarimala, som fertila kvinnor inte tidigare har fått gå in i. Förbudet hävdes i höstas av Högsta domstolen och i början av januari gick två kvinnor in i templet under poliseskort. Det ledde till våldsamma protester och de två kvinnorna har varit tvungna att gömma sig sedan dess.