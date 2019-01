Teräväinen kritade på femårsförlängning och får rejäl löneförhöjning – Ahos kommande kontrakt nu på agendan i Carolina

Bild: Icon Sportswire / All Over Press

Sebastian Aho och Teuvo Teräväinen. Aho och Teräväinen firar ett mål. Bild: Icon Sportswire / All Over Press

Teuvo Teräväinen har skrivit på för ytterligare fem år i Carolina Hurricanes, meddelar NHL-klubben. Teräväinen kommer från och med säsongen 2019-20 att tjäna 5,4 miljoner dollar per säsong – nästan dubbelt mer än vad han får nu.

– Teuvo har etablerat sig som en stöttepelare i Hurricanes med tanke på framtiden, säger Carolinas klubbchef Don Waddel i ett pressmeddelande.

Det står nämligen klart att ”Turbo” skrivit på för fem år och sammanlagt 27 miljoner dollar i klubben. Det innebär en årslön på 5,4 miljoner dollar som räknas mot lönetaket i NHL.

– Han är en spelare som varje lag behöver, hyllar i sin tur Canes-lotsen Rob Brind’Amour på klubbens Twitter-konto.

24-årige Teräväinens nuvarande kontrakt på 2,86 miljoner dollar per säsong löper ut i sommar och forwarden kunde ha blivit en så kallad restricted free agent (RFA) från och med den 1 juli.

Teräväinen ligger som bäst tvåa i klubbens interna poängliga med sammanlagt 38 poäng (10+28).

Aho lär få ännu större kontrakt

Bland NHL-experterna anses kontraktet vara rimligt ur både Teräväinens och klubbens perspektiv. Det att parterna kommit överens om en förlängning redan under en pågående säsong är också ett stort plus.

Teräväinen kan samtidigt – åtminstone tillfälligt – bli den näst bäst betalda forwarden i Hurricanes.

Carolina, som har mest utrymme under lönetaket i hela ligan (drygt 39 miljoner dollar upp till lönetaket enligt sajten Capfriendly), kommer härnäst att rikta all fokus på att jobba fram en förlängning med Sebastian Aho.

Aho spelar under sitt rookiekontrakt för sista året och har också en rejäl löneförhöjning på kommande. Aho avslöjade redan före säsongen att man som bäst förhandlar om förlängningen och enligt The Hockey News lär Ahos årslön landa någonstans kring 6,5-7 miljoner dollar per säsong.

Lönen skulle innebära att Aho blir lönekung i Carolina. Den pågående säsongen är det Jordan Staal som tjänar mest – centern snittar en årslön på 6 miljoner dollar per säsong.