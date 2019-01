Verkligheten har kommit ikapp hajpade Jesse Puljujärvi – ”Blir inte den superstjärna vi hade trott”

Är Jesse Puljujärvi en förlorad stortalang? Redan som 20-åring. Antti Koivukangas och Chriso Vuojärvi medger i Yle Sportens podd att de börjar bli småskeptiska till den förre JVM-hjältens framtidsutsikter.

Jesse Puljujärvis karriärkurva har inte precis utvecklats som finländska ishockeyvänner hade trott och hoppats.

– Nu är jag sura gubben, men jag tvivlar på att Puljujärvi någonsin blir en superstjärna i NHL. Det känns som att han inte är riktigt tillräckligt snabb i vändningarna för den ishockey som spelas i NHL nuförtiden, säger Vuojärvi.

Inför NHL-draften 2016 tippades Puljujärvi gå som trea efter Auston Matthews och Patrik Laine.

– Columbus GM Jarmo Kekäläinen blev inte populär i Finland då han plockade Pierre-Luc Dubois framför Puljujärvi. Nu med facit på hand är valet en fjäder i hatten för Kekäläinen. Dubois är Columbus förste center, medan Puljujärvis läge ju är mindre muntert, säger Vuojärvi.

Antti Koivukangas konstaterar att hans bild av Puljujärvi har präglats av hans fantastiska poängproduktion i JVM. Men han har allt mer reviderat sin åsikt.

– Mer och mer börjar jag vara av den åsikten att 9+15 var en produkt av den omgivning han befann sig i. Han var tredje killen i kedjan även om han framstod som den stora stjärnan.