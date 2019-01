Surrogatarrangemang utomlands blir ett vanligare alternativ för barnlösa nordiska par

Det blir allt vanligare att nordiska par väljer att ingå i surrogatarrangemang utomlands för att bilda familj och få barn. I Sverige uppskattas antalet par som i fjol anlitade en surrogatmamma utomlands vara större än antal par som adopterade.

Det började med att Helene Sjöblom blev diagnostiserad med livmoderhalscancer.

– Det hade gått så långt att de var tvungna att göra en hysterektomi – när man tar bort hela livmodern, säger Helene som bor i Södertälje i Sverige med sin man Johnny Rickman.

Tillsammans har de barnen Tore som är 5 år och dottern Lova som är knappt sex månader gammal.

Både Tore och Lova är Helenes och Johnnys biologiska barn. Men de är födda i Indien respektive i Georgien av surrogatmammor.

Helenes cancerbehandling innebar att hon aldrig skulle kunna bli gravid och föda barn själv. Däremot hade hon kvar äggstockarna så att det var möjligt för henne att donera sina ägg för att skapa embryon.

– Har man en sjukdomsbild som vi har är man inte välkommen i adoptionsprocessen, utan surrogatarrangemang är enda vägen, säger Helene.

Mamma Helene Sjöblom och dottern Lova som fötts av en georgisk surrogatmamma.

Surrogatarrangemang, det vill säga då en annan kvinna bär och föder någon annans barn, är inte lagliga i de flesta europeiska länder.

I Finland är det sedan 2007 olagligt med såväl kommersiellt som altruistiskt surrogatmödraskap. Det betyder att man inte kan kompensera någon för att bära ens barn. Det är inte heller tillåtet att bli surrogatmamma åt någon annan frivilligt.

Men i och med att det är tillåtet men oreglerat i Sverige, och att svensk sjukvård inte får hjälpa till med surrogatarrangemang, är Tore och Lova födda i länder där surrogatarrangemang är lagliga. Det var ändå inte självklart att det skulle bli så.

– Vi tyckte att det kändes skrämmande och läskigt. Vi ville först landa i de etiska frågorna och gjorde tre besöksresor till Indien, säger Helene.

Johnny var inledningsvis inte helt bekväm med upplägget med kommersiellt surrogatmödraskap.

– Min resa var längre mentalt. Med denna insikt har jag blivit ännu mer övertygad om att altruistiskt värdmoderskap bör vara vägen vi i Sverige borde gå, säger Johnny.

Det var först efter de besökt flera kliniker i Indien och försäkrat sig om att klinikerna var seriösa, samt att pengarna gick till surrogatmammorna och att de behandlades väl som paret valde att sätta igång processen.

Sedan krävdes det fyra försök innan det lyckades.

– Det var en fruktansvärt stressande period. Jag vet inte hur mycket hår jag tappade. Men till slut ringde de och sa att det var dags, säger Helene.

Helene och Johnnys barn är födda via surrogatarrangemang i Georgien respektive Indien. Helene Sjöblom och Johnny Rickman tillsammans med dottern Lova och sonen Tore. Bild: Yle / Anna Lillkung

Medan sonen Tore är född genom en surrogatmamma i Indien är Lova född i Georgien sex år senare med hjälp av surrogatkliniken New Life, en av världens största surrogatförmedlingar som grundades 2008.

Enligt förmedlingens egna uppgifter har deras tjänster resulterat i att tusentals barn fötts. New Life har sitt huvudkontor i centrala Tbilisi, i Georgien, men bedriver sin verksamhet i ett flertal olika länder som Ukraina, Kenya och Mexiko.

New Life är en av de största surrogatförmedlingarna i världen.

Sophie Ukleba, internationell koordinator på New Life, berättar att 5–7 svenska par ingår i surrogatarrangemang hos dem varje månad.

– Vi erbjuder provrörsbefruktning, äggdonationer och surrogat. Vi har surrogatarrangemang med egna embryon, ifall ett par redan har gått igenom IVF-behandlingar i sina egna länder. Vi har också surrogatprogram där en extern donator donerar ägg.

Sophie Ulkeba, internationell koordinator på New Life Georgia.

New Life anställer kvinnor som vill donera sina ägg eller vara surrogatmammor. Förmedlingen erbjuder sedan dessa tjänster till internationella och inhemska par som har svårigheter med att bilda familj.

Ersättningen som en surrogatmamma får delas upp i två rater. Hon får först den fullständiga summan när barnet är fött. New Life ställer också vissa krav på kvinnorna innan de får bli surrogatmammor.

– En surrogatmamma måste vara mellan 21 och 36 år gammal. Hon måste ha minst ett barn sedan tidigare som fötts utan komplikationer. Vi kräver att potentiella surrogatmammor besöker en psykolog och gör läkarkontroller för att se till att livmodern är i gott skick och att det inte finns något annat problem. Först därefter kan de registreras i vårt register, säger Sophie Ukleba.