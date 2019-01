Emiliano Sala skickade ett röstmeddelande från flygplanet som befaras ha kraschat: "Jag sitter på ett plan som verkar falla i bitar"

Fotbollsspelaren Emiliano Sala som nyligen bytt klubb från franska Nantes till walesiska Cardiff City saknas. Han satt på ett plan ovanför den Engelska kanalen då det försvann från radarbilderna. Enligt nyhetsbyrån AFP ska han ha skickat ett Whatsapp-röstmeddelande från planet strax innan det försvann. Pappa, jag är så rädd, ska argentinaren ha sagt.

Planet som Sala reste i försvann på måndagskvällen och har ännu inte hittats.

Från planet ska han ha skickat ett röstmeddelande till sina anhöriga.

– Jag är på väg till Cardiff och sitter på ett plan som verkar falla i bitar.

– Hör ni inte någonting från mig inom 1–1,5 timme så vet jag inte om de kommer att skicka någon för att leta efter mig, eftersom de inte kommer att hitta mig. Pappa, jag är så rädd.