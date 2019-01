Sarah Klang: Hellre dör jag än ställer upp i Melodifestivalen

Det har gått ett år sedan hon fick tiden att stanna upp i sofforna i Sverige då hon sjöng i det populära tv-programmet På Spåret. Efter det tog hennes karriär raketfart och nu är hon en av de mest lovande artisterna i grannlandet.

Hur kommer det sig att Sverige lyckas med att vaska fram de här kvinnliga solisterna som har vilka chanser som helst att slå igenom också internationellt?

I kölvattnet av First Aid Kit har nu Sarah Klang seglat fram som följande artist som har exportpotential på musikmarknaden. På bara ett år har hon gått från klarhet till klarhet och för en gångs skull är både kritiker och publik överens: hon har det där speciella i rösten som gör att man stannar upp och lyssnar.

Prisnomineringarna bokstavligen haglar över henne. I år är hon nominerad för en Grammis i kategorin bästa alternativa album tillsammans med bland andra First Aid Kit och Lykke Li.

Jag fick höra så många gånger, av framför allt vuxna män som kanske själva hade velat bli musiker, att det inte går att leva på musik, att man måste vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Men jag tror det är en väldigt föråldrad bild. ― Sarah Klang om starten på karriären

Vem är Sarah?

Men vem är då, som man säger i Sverige, tokhyllade Sarah Klang?

Jag träffar henne på skivbolagskontoret i Göteborg och då jag står framför byggnaden ser jag redan att det här är inte fråga om något multi-internationellt skivbolag.

Byggnaden heter Kulturhuset Oceanen och kontoret finns i översta våningen. Jag kan mycket väl tänka mig hur det sjuder av musik i restaurangen på första våningen under veckosluten.

Men det är inget glassigt och fint hus. Graffitin på väggarna och den krackelerande rappningen talar om att här är det innehåll som gäller och inte en fin fasad.

Och det är en varm stämning då jag stiger in på kontoret. På en soffa ligger hennes hund Jack, en labradorvalp, och sover skönt.

Sarah Klang har valt att jobba med människor som hon känner från tidigare och hela hennes band är också goda vänner.

Men i starten var det inte så lätt.

- Jag fick höra så många gånger, av framför allt vuxna män som kanske själva hade velat bli musiker, att det inte går att leva på musik, att man måste vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Men jag tror det är en väldigt föråldrad bild. Det där stämmer inte längre. Det var kanske så ännu på 80-talet men idag räcker det med att du bygger upp en följarskara på sociala medier, säger Sarah.

Jag kan inte förstå människor som vill göra saker men inte vågar prova. ― Sarah Klang om varför hon blev artist

Hennes första singel utkom 2016 men det dröjde två år innan det kritikerrosade albumet Love in the Milky Way var färdigt. Och redan i tonåren började hon klistra upp lappar på väggen i sitt rum vad hon vill göra med sitt liv.

På en stod det att ”Om jag inte uppträder på Way Out West (stor festival i Göteborg) före jag är 25 så tar jag livet av mig”. Då jag påminner Sarah om texten skrattar hon till först men blir sedan allvarlig.

- Det har varit viktigt för mig att nå vissa mål. De sku vara så fruktansvärt jobbigt att gå genom livet och se på något men inte kunna ta på det. Jag kan inte förstå människor som vill göra saker men inte vågar pröva.

Efter uppträdandet i TV och lanseringen av det första albumet blev Sarah Klang slängd in i hetluften. Hon gjorde 70 spelningar under sommaren och det tog en tid att inse att artistlivet trots allt inte är så glamouröst som hon trodde.

- Jag hade en skitdålig taktik och det var att man slog runt och hade kul och det orkar man ju inte med i längden. Jag har nu insett att man får lov att gå och lägga sig tidigt efter en spelning och vara en tråkig person för att orka med följande gig.

En cover från 1969 gav genombrottet

Det var i februari 2018 som hon medverkade i det populära TV-programmet På Spåret. Trots att Sarah Klang ogillar att göra andras låtar blev hon nu tvungen att ge vika för sin princip.

I det programmet framför man enbart covers och hon fick välja mellan flere olika låtar.

Genast då hon såg Make your own kind of music, som är en låt med Mama Cass från Mama´s and the Papa´s, utbrast hon att det är en av hennes stora favoriter och så var det klart.

- Det är ju en helt otrolig låt och det är en klassisk poplåt med alla de rätta elementen och det är också i den stilen jag gärna skriver, berättar Sarah.

Enda chansen för att jag skulle ställa upp i det programmet är nog om det bara skulle vara jag och Abba som var med där ― Sarah Klang om TV-programmet Så mycket bättre

Inom musikbranschen har hennes namn varit på allas läppar sedan dess och då jag frågar om Christer Björkman har ringt för att få henne med i Melodifestivalen skrattar hon till så att labradoren Jack också vaknar upp på soffan.

- Haaaaaaa nej och jag skulle hellre dö än att ställa upp i tävlingen, säger hon nästan chockad över att överhuvudtaget få frågan.

Men jag ger mig inte utan envisas med att andra stora artister har medverkat i tävlingen. Är hon nu så säker på att hon aldrig kommer att göra det?

- Jag kommer aldrig att göra det, säger hon bestämt.

Det visar sig trots allt att hon en gång i tiden älskade Melodifestivalen och räknar upp artister som Ted Gärdestad, Abba och France Gall som sina favoriter.

- Dom låtarna var ju skitbra! Jag kan inte titta på programmet idag och jag vet inte vart Sverige är på väg. Och detsamma gäller Eurovision Song Contest, säger Sarah Klang.

Däremot så mjuknar hon lite då jag frågar vad hon tyckte om Lordis segerlåt.

- Men den hade ju ändå någonting, skrattar hon.

Så mycket bättre bara med Abba och Nordman

Och diskussionen glider vidare till följande kioskvältare då det gäller TV-program. Men inte heller Så mycket bättre får några varma tankar av henne.

- Enda chansen för att jag skulle ställa upp i det programmet är nog om det bara skulle vara jag och Abba som var med där. Jag kunde tänka mig att också plocka med Nordman för jag tycker han är så galen, säger Sarah Klang.

Sarah Klang i en konsertsal Bild: Märta Tishner

Men i följande minut vill hon tona ner kritiken mot programmen.

- Det är ju jag som är den töntiga här. Det är ju så jäkla coolt att bara köra och vara med i såna här konstiga grejer och kunna bjuda lite på sig själv. Jag har väl någon sorts bild av mig själv som en seriös artist men vad är det då, frågar sig Sarah Klang.

Press inför andra skivan

Men det är inte så lätt att ha ett debutalbum som blir höjt till skyarna. Hon är väl medveten om att förväntningarna på den nya skivan, som kommer under våren, är enorma och trots att hon har försökt glömma det för att få fred och ro och skriva nytt material har hon inte lyckats.

- Jag har haft så mycket ångest med den här skivan men det är vad det är. Jag vet inte vad jag skall säga. Samtidigt känns det skönt att den är inspelad för nu kan jag inte göra något mer än hoppas att man gillar den, säger hon.

Och i alla fall singeln Call me som utkom den 18 januari lovar mycket gott med tanke på albumet. Temat för låten är “kärlek som bara händer en gång, som kanske inte är så lång men som du minns för alltid”.

Låten skrev hon tillsammans med producenten Kevin Andersson då de hyrde ett hus på Sardinien. Och för mig går tankarna till stora låtar från 70-talet med Elton John som börjar med ett ensamt piano.

Sarah Klang är en gudabenådad sångare men svagheten med första skivan var att samtidigt som det fanns en charm i det ojämna materialet så gav låtarna inte henne möjlighet att ge dem allt.

Ett bevis var just då hon tog sig an Mama Cass låt och gjorde den faktiskt lika bra, om inte bättre än originalet. Det var låtmaterial som gav henne möjlighet att ösa på riktigt ordentligt.

Finland följande

Och få se om hon inte kommer att medverka på några stora festivaler i vårt land i sommar. Hennes extravagansa stil på scenen är något som ytterligare skulle ge färg åt den finländska sommaren.

Det härliga med Sarah Klang är att jag upplevde henne som en unik och ärlig artist som inte håller tillbaka sina egna tankar och funderingar.

Med åren finns det en tendens för artister att bli politiskt korrekta i sina uttalanden för att inte stöta sig med någon men det gäller inte för Sarah. Tillsvidare.

Torsdagen 24/1 uppträder Sarah Klang i Helsingfors på samma konsert som First Aid Kit