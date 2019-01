Sam’s Garage utmanar med en rockdröm

Sam's Garage utmanar Vegatoppen med en ny singel från EP:n A particle of experiences som heter The Dream We Want To Share. Sam's Garage.

Sam’s Garage med rötterna starkt förankrade i den österbottniska rockmyllan kan snart titulera sig veteraner på Vegatoppen. Nu utmanar de Vegatoppen för tredje gången med låten The dream we want to share.

Sam’s Garage bildades hösten 2015 och den största milstolpen i det rätt så unga bandet inträffade våren 2018 när bandet gav ut EP:n A particle of experiences.

Följande mål är att ge ut en fullängdsskiva och redan i mars i år återvänder bandet till studion.

- Tanken är att banda in fyra nya låtar för att få ihop material till en hel skiva. Men vi får se hur långt pengarna räcker, säger sångaren Samuel Jåfs.

Ett utpräglat rockband med popinfluenser



Sam’s Garage är ett utpräglat pop– och rockband och har samarbetat med musikproducenten Janne Hyöty får att få till stånd ett enhetligt sound.

- Vi vill låta ganska rockiga även om vi har en del lättare låtar och det tycker jag vi också lyckats med.

Vilka är Sam's Garage? Samuel Jåfs, sång / gitarr Jan Holm, lead gitarr Patrik Backman, bas Andreas Bäcklund, trummor* *Just nu tar Andreas Bäcklund en paus och ersätts av trummisen Jon Peltoniemi. Medlemmarna är hemma från Österbotten, mera preciserat Malax, Karperö och Kvevlax. Sam’s Garage släppte EP:n A particle of experiences våren 2018.

Den kreativa processen beskriver Samuel Jåfs som mycket demokratisk. Han skriver låtarna och komponerar melodin och sen hakar de övriga bandmedlemmarna på och sätter sin prägel på melodin.

En process som sker helt utan konflikter.

- Det enda jag måste be dem om är att tona ner på heavyinfluenserna. Killarna tycker det är roligt att banka på och då får jag bromsa dem lite.

Utmanar Vegatoppen med rockig drömlåt



Nu utmanar bandet Vegatoppen med en ny singel från EP:n A particle of experiences som heter The dream we want to share.

- Låttiteln säger det mesta. Den handlar om att två människor kan träffas i en dröm och därifrån drömma sig vidare. Vad beträffar melodin är låten lite rockigare än de tidigare låtarna vi utmanat med.

