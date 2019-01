Iivo Niskanens fina form håller i sig – sexa i fri stil när Manificat vann sekundstrid mot norrmän

När det handlar om 15 kilometer klassiskt med intervallstart visade Iivo Niskanen förra helgen att han är bäst i världen. I Ulricehamn i dag underströk OS-ettan att han har tätkontakt också i fri stil. Niskanen blev sexa, 20 sekunder efter vinnaren Maurice Manificat.

Det blev fransk seger i världscuptävlingen på 15 kilometer fritt inför storpublik i Ulricehamn. Men det efter en häftig sekundstrid mot norrmannen Simen Hegstad Krüger.

Till slut blev Maurice Manificat vinnare i tävlingen med intervallstart, med 1,1 sekunders marginal före den norska tvåan.

Fransmannen tog karriärens tionde världscupseger i karriären. Den 32-årige Manificat har nu plockat 32 pallplaceringar i världscupen.

– Det här kan man kalla scenförändring. I Tour de Ski var han 21:a i sammandraget, påminde Yle Sportens kommentator Chriso Vuojärvi.

– Det var ett perfekt lopp. Och 40.000 åskådare på plats pushade mig fram, sade Manificat i segerintervjun och konstaterade att åkarna väntat i två år på att få återvända till publikhavet i Ulricehamn.

"Urstarkt lopp igen"

Också på tredje plats blev det norskt genom Didrik Tönseth. Rysslands Sergej Ustigov var fyra och norrmannen Sjur Röthe femma, men fler åkare än så fanns inte före Iivo Niskanen i resultatlistan.

Niskanen blev alltså sexa, bara 20 sekunder från segraren och 12 sekunder från en pallplats.

– Ett urstarkt lopp igen av Niskanen, sammanfattade kommentator Vuojärvi.

Matti Heikkinen är fortfarande en bra bit från storformen men plockade i alla fall världscuppoäng då han blev 28:a. Lari Lehtonen var 30:e man och Perttu Hyvärinen blev 32:a.

Herrar, 15 km (f):

1. Maurice Manificat FRA 34.55,4

2. Simen Hegstad Krüger NOR +1,1

3. Didrik Tönseth NOR +8,7

4. Sergei Ustjugov RUS +11,2

5. Sjur Röthe NOR +19,9

6. Iivo Niskanen FIN +20,1

7. Aleksandr Bolshunov RUS +23,4

8. Dario Cologna SUI +23,9

9. Alex Harvey CAN +31,4

10. Andrew Musgrave GBR +35,0

28. Matti Heikkinen FIN +1.12,4

30. Lari Lehtonen FIN +1.14,0

32. Perttu Hyvärinen FIN +1.14,5

41. Antti Ojansivu FIN +1.38,6

50. Kari Varis FIN +2.06,3