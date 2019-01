Ingen kan utmana Johaug i distanslopp – Pärmäkoski nästan en minut efter jubilerande norskan

Bild: imago/Scanpix/ All Over Press

Krista Pärmäkoski slutade femma i Ulricehamn. Krista Pärmäkoski i spåret Bild: imago/Scanpix/ All Over Press

Damernas 10 kilometer fritt i Ulricehamn såg ut som det brukar göra den här vintern. Krista Pärmäkoski tog sig in bland de fem bästa medan Therese Johaug tog sin sjunde raka seger i ett distanslopp.

Krista Pärmäkoski fortsätter att göra bra insatser i världscupen. I dagens fristilslopp i Ulricehamn hörde Pärmäkoski än en gång till de främsta åkarna och förlängde sin svit av topplaceringar då hon nu slutade femma.

Under den första halvan av loppet var Pärmäkoski i allra högsta grad med i kampen om tredjeplatsen men på det andra varvet tappade hon och blev till slut nästan en halvminut från den sista pallplaceringen som gick till svenskan Ebba Andersson.

Precis som i alla distanslopp den här vintern var det Therese Johaug som var bäst. Norskan flög fram i spåret och tog sin 50:e individuella seger i världscupen.

I mål var Johaug 22,8 sekunder snabbare än landsmaninnan Astrid Uhrenholdt Jacobsen och ner till femman Pärmäkoski hade hon 53,3 sekunder.

Johaug tackade för stödet

Efter segern valde Johaug att hylla den svenska storpubliken i Ulricehamn.

– Det var helt galet med publikstödet, det kändes som att det var ett VM. Banan är bra här och har allt, med platta partier och tuffa backar. Vi borde har fler världscuptävlingar här, sade Johaug i sin segerintervju.

Förutom Pärmäkoski tog ytterligare tre finländska åkare världscuppoäng i Ulricehamn. Riitta-Liisa Roponen gjorde även hon en stabil insats då hon slutade på 19:e plats – en placering före Eveliina Piippo.

Piippo startade en halvminut före Johaug i tävlingen och redan efter drygt två kilometer hade norskan åkt i kapp henne. Piippo hade ingen chans att hänga på Johaug och förlorade till slut med en minut och 42 sekunder till norskan.

Laura Mononen fick med sig två poäng från Ulricehamn då hon slutade på 29:e plats.

Resultat, 10 km (f):

1. Therese Johaug NOR 25.48,2

2. Astrid Uhrenholdt Jacobsen NOR +22,8

3. Ebba Andersson SWE +24,9

4. Jessica Diggins USA +38,3

5. Krista Pärmäkoski FIN +53,3

6. Ingvild Flugstad Östberg NOR +58,7

-----------------------

19. Riitta-Liisa Roponen FIN +1.30,2

20. Eveliina Piippo FIN +1.41,8

29. Laura Mononen FIN +2.04,5

36. Kerttu Niskanen FIN +2.14,7

47. Susanna Saapunki FIN +2.55,6