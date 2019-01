Nygrundade Akademin för rörliga människor och bilder ska se till att nyinflyttade till Finland får berätta sina egna historier

Bild: The Academy of Moving people and Images

Scener från en workshop av The Academy of Moving People and Images. Akademins grundare Erol Mintaş andra från höger.

Man får ofta höra att det är en lottovinst att vara född i Finland. Men hur är det för dem som bor här men inte är födda här? Har de dragit en nitlott?

På sätt och vis, tycker eldsjälarna bakom projektet The Academy for Moving People and Images (AMPI). Sådana människor har i alla fall inte samma möjligheter som infödda finländare.

I filmbranschen jobbar exempelvis väldigt få människor som inte är födda i Finland. Det är synd, tycker personerna på akademin som vill råda bot på detta.

Ofta objekt, sällan aktör

Den kurdiska regissören Erol Mintaş, ursprungligen hemma från Turkiet, är akademins primus motor. Han fick idén eftersom han hade svårt att komma in i filmkretsarna.

Inte bara i Helsingfors utan också, förut, i Berlin, Paris och Stockholm.

– Utlänningar duger nog som objekt för filmindustrin, man gör gärna filmer OM dem, men mera sällan filmer MED dem. Istället för att prata om dem borde man göra film tillsammans med dem, säger han.

För det här ändamålet grundade han Akademin för rörliga människor och bilder.

– Vi vill ge dem utbildning och verktyg så att de kan göra sina egna filmer och berätta sina egna historier.

Akademin talar konsekvent om moving people, rörliga människor.

– Rörliga människor är personer som har kommit till Finland av olika skäl: immigranter, asylsökande, studerande eller folk som vill jobba här, skriver akademin på sin webbplats.

Nu ska de alltså göra filmer. Tolv personer, rörliga människor, men också medlemmar av minoriteter som ofta har samma problem med synlighet och delaktighet, ska få möjlighet att göra tolv kortfilmer.

Akademin står för samtliga kostnader förutom resor och logi. Fram till den 28 februari har hugade deltagare möjlighet att ansöka om en plats i akademins ettåriga program.

Erol Mintaş hoppas att de kan ge människor som antas till akademin utbildning och synlighet. Så att det är möjligt för de utexaminerade att ta sig in i filmindustrins inre kretsar.

Elham Rahmati, andra från höger, är den andra medlemmen i akademins kreativa team. Workshop of The Academy of Moving People and Images Bild: The Academy of Moving people and Images

Vem kan söka?

Iranska Elham Rahmati, kurator och researcher, är den andra personen i akademins så kallade kreativa team. Hon förklarar vad de tycker är viktigt när man ansöker om en plats i programmet.

– Det absolut viktigaste vi vill ha av de sökande är ett motivationsbrev. Det här "brevet" kan utformas i olika format: en video, en ljudfil, på papper... på det sättet vill vi testa de sökandes kreativitet.

Det finns en rad med frågor som ska ge de sökande vägledning:

Vem är du och varför vill du vara en deltagare i programmet? Hurdan är du som person och vad gör dig till en bra historieberättare? Varifrån kommer ditt intresse för filmbranschen? Vad förväntar du dig av akademin och vilka mål har du efter att året är över?

– Vi vill helt enkelt veta vem de är och de kan välja fritt hur de vill förklara det för oss, säger Elham.

Förutom den sedvanliga cv:n finns det ännu två saker för ansökningen som inte är obligatoriska men som kan vara bra att ha med: en kort synopsis för en kortfilm och en portfolio med vilket som helst konstnärligt innehåll som kan ge stöd åt ansökan.

– Somliga av de sökande har säkert redan en konstnärlig bakgrund. Men den som inte har det kan lämna bort portfolion. Vi vill uttryckligen uppmuntra också personer utan tidigare kreativ erfarenhet att söka in till akademin, förklarar Elham.

Att vända på steken

Till sist tar hon upp samma sak som Erol redan nämnde.

– Jag har bott fem år i Europa och varit med om många projekt. Och en sak har alltid slagit mig: Varför ger vi inte de nyinflyttade verktyg och handledning så att de kan uttrycka sig själva i stället för att bara prata om eller med dem?

Elham Rahmati kommer också med ett konkret exempel:

– För två år sedan när asylsökande demonstrerade i månader framför tågstationen i Helsingfors fanns det många konstnärer och aktivister som ville göra någonting. Allt som oftast användes de protesterande bara som objekt, som en del i deras projekt.

– Vi vill vända på situationen. Det är en av huvudorsakerna för akademins tillkommande.

– Vi vill uppmuntra dem som kommit hit av olika orsakar att ansöka om en plats i akademin för att kunna berätta egna stories för människorna i Finland.