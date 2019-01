Hoppingivande fjärdeplats av de finländska stafettherrarna – de ryska lagen tog klar dubbelseger medan Norge stod för makalös upphämtning: "Positiva förtecken för Finland"

Ryssland, Ryssland, Norge, Finland. Där ordningen efter att herrstafetten på 4 x 7,5 kilometer avverkats i svenska Ulricehamn. Med tre veckor kvar till starten av VM i Seefeld ser det rätt ljust ut beträffande de finländska medaljchanserna.

Finland gjorde en fin stafett på damsidan då den finska kvartetten placerade sig på tredje plats i svenska Ulricehamn i ett ymnigt snöväder.

Lagom till herrstafetten på 4 x 7,5 kilometer hade snöfallet lagt sig, men det var fortfarande rejält blåsigt.

Finland ställde upp med kvartetten Perttu Hyvärinen, Iivo Niskanen, Lari Lehtonen och Matti Heikkinen och gjorde det riktigt hyggligt sett till förutsättningarna och kom i mål på fjärde plats, bakom de bägge ryska lagen och Norge.

– Finland har definitivt hyfsade medaljchanser i Seefeld, tyckte Yle Sportens referent Chriso Vuojärvi i direktsändning.

Perttu Hyvärinen var med i täten på den första klassiska sträckan ända till dess att drygt halva första sträckan avverkats. Då ryckte bägge de ryska lagen samt det svenska förstalaget med Calle Halfvarsson, och Hyvärinen, som då låg jämsides med Kazakstans Aleksei Poltoranin, kunde inte riktigt svara på toppåkarnas fart.

Hyvärinen bet ändå i och gjorde en förtjänstfull insats. I sammanhanget bör nämnas att såväl Frankrike som Norge hade det tufft på den första etappen.