Marginalerna inte på Romars sida – en futtig hundradel utanför poängplats i super G: "Hade värdelös fart på sista flacken"

Bild: imago/Eibner Europa/ All Over Press

Andreas Romar i det stora hela nöjd med sitt åk. Andreas Romar satsar på OS i Sydkorea 2018. Bild: imago/Eibner Europa/ All Over Press

Andreas Romar blev med en ynka hundradelssekund utanför topp-30 i världscuptävlingen i super G i österrikiska Kitzbuehel på söndagen. Även om han gärna hade tagit världscuppoäng var finländaren inte alltför besviken över sin 31:a plats efteråt.

Andreas Romar: nöjd, missnöjd eller någonting mittemellan?

– Ganska mittemellan. Jag är nöjd med åkandet, speciellt övre delen var bra. Vid sista mellantiden låg jag ännu 23:a. Bra slut så skulle det ha varit ett superresultat i super-G. Men 31:a, såklart det harmar. Skulle jag ha varit 30:e skulle jag ha ens ha fått en världscuppoäng. Det skulle ha känts lite bättre, sa Romar till Yle sporten efter sitt åk.

Romar säger att åkningen fungerar och blickar nu framåt, först mot nästa helg och sedan mot VM.

– Jag åkte inte så bra där nere så jag får nöja mig med vad jag fick. Får blicka framåt mot Garmisch nästa helg. Det har varit en bra backe för mig. Sen drar vi till VM så jag får satsa där istället på bättre resultat. Åkningen fungerar och mellantiderna ligger på bra nivå, så det är bara att fortsätta, summerar Romar.

För dålig fart i nedre delen av backen

Fartspecialisten menar att farten borde ha varit bättre längre ner i backen för att han skulle ha kunnat vara med och fajtas om en bättre placering.

– Jag åkte lite för rakt och sen slog jag in i ett hål och höll inte linjen där uppe. Jag fick inte med mig farten mot slutet, jag hade helt värdelös fart här på sista flacken och tiden rinner iväg när du inte får mera fart när det är flackt, säger Romar, och tillägger:

– Farten finns där och åkningen finns så det är bara att blicka framåt.

Tävlingen vanns av tysken Josef Ferstl, en god vän och träningskamrat till Romar. Finländaren är lycklig över vännens skull.

– Det är såklart en bra kompis och jag har tävlat med Ferstl i tio år och känner honom och hans familj bra. Kan man göra något annat än lyfta på hatten och vara glad för hans skull, avslutar Romar.

Resultat:

1. Ferstl J. TYS 1:13.07

2. Clarey J. FRA 1:13.15 +0.08

3. Paris D. ITA 1:13.17 +0.10

4. Kriechmayr V. ÖST 1:13.22 +0.15

5. Mayer M. ÖST 1:13.25 +0.18

6. Kilde A. A. NOR 1:13.26 +0.19

7. Roger B. FRA 1:13.33 +0.26

8. Pinturault A. FRA 1:13.48 +0.41

9. Sejersted A. S. NOR 1:13.53 +0.46

9. Innerhofer C. ITA 1:13.53 +0.46