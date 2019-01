Sebastian Ahos Metropolitan vann NHL:s All Star-turnering och säkrade miljonbonus: ”Tänker bjuda finländarna på middag”

Mål på Pekka Rinne och en maffig bonus. Sebastian Aho hade lätt att le efter att NHL:s All Star-turnering slutat i en klar seger för Metropolitan-divisionens stjärnor. Alla ville vinna, säger han till Yle.

NHL:s All Star-evenemang avrundades tidigt på söndagsmorgonen finsk tid i San Jose med en 3 mot 3-turnering, där det till slut var samtliga finländare som gjorde upp om segern.

I finalen var Sebastian Ahos Metropolitan-division starkare än Pekka Rinnes, Mikko Rantanens och Miro Heiskanens Central med klara 10–5. Sidney Crosby valdes till turneringens mest värdefulla spelare.

De segrande spelarna fick helt som vanligt dela på en check på en miljon dollar. I klarspråk innebär det 80 000 dollar per man.

– Jag tänker bjuda finländarna på middag, ifall de fortfarande känner för det, berättar en road Aho för Yle efter matchen.

All Star-evenemanget har i flera år närmats kunnat klassas som ett spexigt jippo, men i finalen märktes det att det stod något på spel. Finländarna var också väl framme.

Rantanen noterades för 2+1 och Aho för en fullträff i matchen. Ahos mål kom dessutom mot Pekka Rinne.

– Jag ville göra mål på Rinne. Jag hade velat överlista honom mellan benen, men det lyckades inte. Då jag sedan fick en till chans så satte jag pucken upp i krysset istället, förklarar Aho.

– Det var en match som vi ville vinna. Vi spelade ju inte helt seriöst – det går inte att göra det – men alla killar vill nog vinna finalen, berättar han.

Han får medhåll av Rinne.

– Det är avslappnat och kul för oss, men ingen vill ju förlora. Alla försöker nog på riktigt. Talangtävlingen är sedan en annan historia, säger den erfarne keepern.

Miro Heiskanen gjorde i sin tur sin första All Stars-turnering och var överraskad av hur intensivt det sist och slutligen var att spela.

– Det var faktiskt inte någon lek, man fick åka för fullt. Man fick upp pulsen ordentligt, säger han.

Mikko Rantanen noterades sammanlagt för 4+2 under turneringens gång. I finalen var han med sina tre poäng tillsammans med Ryan O'Reilly och Gabriel Landeskog poänghungrigast i Centrals lag.

– Men visst kändes det lite surt att få se motståndarna posera med miljonchecken efteråt, medger han för Yle.

För Rantanen var det också karriärens första All Star-helg.

– Finalen började redan kännas som en riktig hockeymatch. Tyvärr var vi inte redo från start, säger Rantanen som var fem före att fullborda hattricket i slutet av matchen.

– Man får nog chanser att näta i de här matcherna. "Landy" (Gabriel Landeskog reds.anm.) gav mig några "pizzapassningar", men som tur klarade jag av att tygla pucken. Han måste nog träna på det där ännu, skämtar han.

I år gick All Stars-evenemanget av stapeln i San Jose i Kalifornien. Både talangtävlingen och själva turneringen var välbesökta och omtyckta bland anhängarna på plats.

– Ligan har gjort ett bra jobb med att ordna det här evenemanget. Ibland kan det kännas lite tveksamt att arrangera All Star på vissa orter, men det har ju varit hur kul som helst, säger Rinne.