Brittiska dagligvarujättar: Färsk mat en bristvara och livsmedelspriserna stiger om britterna lämnar EU utan avtal

De brittiska dagligvarujättarna varnar för svåra brister och tomma hyllor om Storbritannien lämnar EU utan avtal. I ett brev som har läckt till pressen säger landets största matförsäljare att ett hårt brexit hotar snabba leveranser som gör det möjligt att sälja färskvaror.

Cheferna för flera brittiska supermarketkedjor vädjar till landets politiker att undvika ett utträde utan utträdesavtal.

I ett brev som har läckt till medierna varnar bland andra Marks & Spencer, Sainsburys och Waitrose för tomma hyllor ifall av ett hårt brexit.

- Vi är mycket rädda för att våra kunder kan bli de första som känner av realiteterna vid ett brexit utan avtal, står det i brevet.



- Det finns en stor risk för att vi inte längre kan garantera ett brett sortiment, kvalitet och hylltid.

Ett hårt brexit skulle innebära tullkontroller och tariffer för varor på väg in och ut ur Storbritannien samt förlänga och försvåra transporter.

I brevet hänvisas till regeringens egen uppskattning om 87 procent mindre frakttrafik, vilket äventyrar tillgången till färsk mat.

- Vi vädjar om en snabb lösning som undviker den shock ett hårt brexit skulle innebära, står det i brevet.

Frukt, grönsaker och sallad

Dagligvarujättarna har hittills varit noga med att inte kommentera brexitprocessen.

I brevet, som nu kommit ut i offentligheten, tar de ändå ställning eftersom de säger sig följa med processen med allt större oro.

Brexitdatumet, den 29 mars, närmar sig och det finns fortfarande inte någon säkerhet om hur utträdet ska gå till.

Enligt brevet importerar Storbritannien 90 procent av all sallad, 80 procent av alla tomater och 70 procent av alla mjuka frukter från EU-länder.



I framtiden kan kontrollerna vid hamnen i Dover bli mycket längre än i dag. Brittiska industrins intresseorgan har varnat för att en tio minuters fördröjning vid gränsen per lastbil kan lamslå brittisk tillverkning. Tullen i Dover. Bild: EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

Det är frågan om produkter som inte tål lagring väl, och som därför inte kan köpas på förhand, skriver försäljarna.

- Eftersom det är frågan om färska varor som inte håller länge måste de transporteras snabbt från jordbruk till butik.

- Den här komplexa transportkedjan hotas av allvarliga störningar ifall av ett avtalslöst brexit, står det i brevet.

Högre priser i WTO

Försäljarna säger att de har försökt arbeta med sina leverantörer för att lösa riskerna.

- Det har ändå visat sig vara omöjligt att rå på en stor del av riskerna, står det i brevet.

Försäljarna skriver att de inte bara är rädda för att hyllorna för färskvaror står tomma efter brexit, de är också rädda för högre priser.



Största delen av färskvarorna som säljs i Storbritannien kommer från EU, bara 10 procent importeras från länder som EU inte har frihandelsavtal med. Tomater är gott. Mumseli mums Bild: Wikimedia Commons

Storbritannien importerar 90 procent av all sin importerade mat antingen från EU-länder eller via EU:s frihandelsavtal.

Om brexit sker utan avtal innebär det att landet övergår till Världshandelsorganisationen WTO:s regler och tariffer för all sin handel, inklusive livsmedelsimporten.

- Att övergå till WTO-status, som det nu verkar i ett scenario utan avtal, skulle det innebära högre importkostnader och i förlängningen högre priser på livsmedel.

- Att avskaffa tariffer på livsmedel skulle inte heller hjälpa, eftersom det också skulle gälla våra brittiska livsmedlesexporter och alltså skada brittiska producenter, står det i brevet.

Projekt rädsla

Den brittiska regeringen har inte ännu kommenterat brevet, men dess rapporter stöder många av dagligvarukedjornas slutsatser om konsekvenserna av ett utträde utan avtal.

Den parlamentariska brexitkommittén EEC kom med många liknande varningar i sin rapport, som också drog slutsatsen att ett avtalslöst utträde skulle få mycket svåra följder för alla näringsgrenar som är beroende av snabba transporter.



Trots alla varningar finns gott om britter som vill se ett hårt brexit. Varningarna avfärdas som propaganda och kallas för en del av Project Fear. Brexitanhängare utanför parlamentet i London. Bild: EPA-EFE/NEIL HALL

- Vi kan inte utgå ifrån att vi kan ta till ett avtalslöst alternativ men samtidigt förvänta oss att EU-länderna vidtar åtgärder för att förhindra störningar. Ingen ansvarstagande regering kan på allvar ha det som sin politiska ståndpunkt, sade kommitténs ordförande Hillary Ben.

Det finns ändå många parlamentariker som vidhåller att ett avtalslöst brexit inte skulle bli någon katastrof, utan kanske till och med är att föredra.

Brexitivraren Craig Mckinley, själv medlem i EEC, tog avstånd från kommitténs rapport.

Han menade att den bara var ytterligare ett försök att skrämma brittiska folket att gå med på premiärminister Theresa Mays avtal, eller på att överge brexit.

- Den här rapporten är bara en del av Project Fear från en grupp ledamöter som aldrig från första början ville lämna EU, sade Mackinley.

Project Fear, ungefär projekt rädsla, är vad de mest hårdföra brexitivrarna har kallat alla varningar om konsekvenser eller risker som brexit i dess olika former kan föra med sig.

