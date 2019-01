Ekenäsbon Emma Metzner kombinerar skidåkning och triathlon: "Träningen blir mångsidigare på det viset"

Emma Metzner från Ekenäs har inte lagt upp några mål på längre sikt, men ska delta i skid-FM i februari. Där vill jag nå en plats bland de tjugo bästa, säger hon.

- Målsättningen i FM är att komma bland de tjugo bästa. Jag vet ännu inte vilka sträckor jag kommer att skida i tävlingen, troligtvis blir det längre sträckor, säger hon.

Hon gillar längre sträckor mer, tio kilometer har blivit något av en favoritsträcka för henne. Metzner säger att hon lika gärna åker fristil som klassisk stil.

- Att delta i tävlingar blev framskjutet för mig den här vintern. Vi förlängde min träningssäsong en aning.

Det finns flera orsaker till att träningssäsongen förlängdes.

- Jag tappade lite motivationen och dessutom har jag varit rätt mycket sjuk.

Borde vara mer aggressiv

Metzner räknar inte kilometerna på sina träningspass utan mäter sina träningar i tid.

- Mängderna varierar från vecka till. En vanlig träningsvecka blir det mellan nio och tolv timmar per vecka på skidor.

Förutom träningen på skidor, blir det en del styrketräning, simning och löpning för henne.

- Uthålligheten är väl min starkaste sida som skidåkare. Jag borde kanske bli lite mer aggressiv.

Hon säger att det inte är så lätt att öva sig till mera aggressivitet, men hon gör det genom att köra hårda spurter.

Metzner har inte sysslat med skidåkning speciellt länge.

- Jag höll på med friidrott tidigare. Det var en tränare som sa till mig att jag borde pröva på skidåkning.

- Jag tyckte det var kul och så blev det mera på allvar hela tiden, säger hon.

Skidåkningen började hon med då hon gick i sjunde klass i skolan.

FM-guld i stafett

Som sina största framgångar ser hon FM-guld i stafett för något år sedan. Individuellt har hon kommit på sjätte plats i de nationella skolmästerskapen.

Triathlon hör också till Metzners repertoar. Hon säger att triathlon ger mångsidig träning.

- Man får också tre grenar på en och samma gång.

I triathlon ska man först simma, sedan cykla och till slut löpa. Metzner sysslar med olympisk triathlon där man först simmar en och en halv kilometer, sedan cyklar man 40 kilometer och avslutar med tio kilometer löpning.

Kuusamon Erä-Veikot ny klubbadress

Numera representerar Metzner Kuusamon Erä-Veikot, i fjol var One Way Pro Team hennes klubbadress. Hennes första klubb var Österby Sportklubb.

- Vi skidade i One Way Pro Team för märkets skulle men så gick One Way i konkurs. Vi var tvungna att byta klubb för vi hade ingen sponsor längre.

- Vi som skidat i One Way Pro Team ville hålla ihop så vi bytte klubb till Kuusamon Erä-Veikot.

Klubben har många äldre skidåkare och därför också tillräckligt många skidåkare för stafettlag, säger Metzner.