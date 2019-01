NRK: Enorma snömängder slog ut vägnätet på Lofoten - hus evakuerades på grund av lavinfaran

Stilig satellittbilde! Vi ser kraftige bygeskyer over #Lofoten og #Salten (og #Bjørnøya). I #Troms og #Finnmark dannes det skygater i et nydelig viftemønster når den iskalde fralandsvinden blåser over det "varme" havet 🤓 pic.twitter.com/zlw2oNyCRG